Когда капусту высаживают в открытую почву: благоприятное время

Капуста – овощ, пользу которого трудно переоценить. К тому же она устойчива к холоду, достаточно хорошо сохраняется, поэтому практически каждый дачник предпочитает иметь ее в своем огороде.

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Впрочем, чтобы получить хороший урожай капусты, нужно знать, когда правильно высаживать ее. OBOZ.UA рассказывает, в какие даты в апреле 2025 года лучше переносить саженцы этого растения в открытый грунт.

Рекомендуемый посевной календарь

Ориентироваться на заморозки, высаживая капусту, можно не так тщательно, как с другими овощами. Однако важно помнить, что ростки должны сформировать минимум по 4 листочка, чтобы иметь силу прижиться и начать хорошо развиваться на грядке.

Если же вы хотите ко всему ориентироваться на рекомендации лунного посевного календаря, то выбирайте следующие дни:

в апреле - 1-6, 11, 15-21, 24, 28 числа;

в мае - 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 числа;

в июне - 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 числа.

Как правильно высаживать капусту

В любом случае, высаживать овощ нужно, предварительно создав ему правильные условия для роста и развития. Вот о чем вам нужно позаботиться.

Кислый грунт не очень подходит для капусты. Чтобы изменить его реакцию в сторону нейтральной, внесите в землю гашеную известь, доломитовую муку или гипс.

Под капустную грядку выбирайте солнечный участок с глубоким залеганием грунтовых вод. Растению требуется много солнца и постоянный, но косвенный доступ к влаге.

Лучше под капусту отдавать грядку, где в прошлом сезоне росли огурцы, морковь, лук, чеснок или бобовые.

Полейте рассаду примерно за час до того, как вы начнете переносить ее на грядку. Это поможет уберечь корешки от травмирования.

Оптимальное расстояние между лунками должно составлять 30 см.

Чтобы уберечь овощ от медведки, в каждую лунку насыпьте по столовой ложке древесной золы. Она отпугивает вредителя.

Когда капуста будет посажена, обязательно полейте грядку. Растение хорошо укореняется во влажной, но не переувлажненной земле.

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