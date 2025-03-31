Возле каких растений посадить помидоры, чтобы хорошо росли и не болели: топ-4

Увеличение урожая помидоров может быть не совсем простой задачей, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы повысить качество вашего урожая.

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К примеру, посадка ваших помидоров рядом с четырьмя конкретными растениями гарантирует, что они будут процветать и не пострадают от вредителей, пишет OBOZ.UA.

Белокрылка и тля могут помешать вашей упорной работе, но разумная посадка рядом с правильными "компаньонами" может удержать их на расстоянии. Сочетайте помидоры с бархатцами, чтобы защитить от белокрылки, или посадите рядом базилик для борьбы с тлей.

Эти травы и цветы не только защищают ваш урожай, но и придают вашему саду аромат и яркие цвета.

Чеснок и лук также служат естественной защитой от вредителей благодаря своему сильному аромату и станут отличными соседями для ваших помидоров.

Также стоит обратить внимание на то, что помидоры процветают в компосте, который богат питательными веществами и имеет хороший дренаж. Компост без торфа является лучшим выбором, поскольку он наполнен жизненно важными питательными веществами и стойкими органическими материалами, такими как отходы древесины, кора и кокосовая койра, способствующие быстрому росту.

Обеспечение полного солнечного света для помидоров также имеет решающее значение для получения оптимальных результатов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что посадить на огороде у помидоров, чтобы плоды были вкуснее.

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