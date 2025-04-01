Вышло обновление iOS 18.4: какие функции добавили на iPhone

Компания Apple в рамках четвертого обновления мобильной операционной системы iOS 18 добавила немало новых функций на базе искусственного интеллекта. Именно поэтому iOS 18.4 в полной мере доступна только на более мощных моделях iPhone.

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Что нового появилось в операционной системе для смартфонов Apple, рассказало издание MacRumors. Вот какие из них можно назвать основными и масштабными.

Приоритетные уведомления на основе Apple Intelligence

Функция Apple Intelligence на базе искусственного интеллекта определяет, какие уведомления являются основными, и показывает их в первую очередь. Включить ее придется вручную. Перейдите в меню "Настройки", выберите пункт "Уведомления" и в пункте "Приоритет уведомлений" сделайте активным переключатель. Также можно настроить приоритетные уведомления для каждой программы, переключатели доступны в тех же разделах программы "Настройки".

Visual Intelligence для моделей iPhone 15 Pro

Функция визуального интеллекта с подсказками, которые можно получить просто включив камеру и наведя ее на объект, теперь доступна на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Visual Intelligence больше не является опцией, ограниченной моделями iPhone 16. Поскольку на iPhone 15 Pro и Pro Max нет кнопки управления камерой, Visual Intelligence можно активировать через Пункт управления или с помощью кнопки действия.

Кнопка действия в Visual Intelligence

Apple добавила опцию кнопки действия, которая позволяет активировать Visual Intelligence. Ее также можно использовать в качестве альтернативы кнопке управления камерой для Visual Intelligence на моделях iPhone 16.

Раздел Apple Intelligence в Центре управления

В Центре управления появился обновленный раздел Apple Intelligence. Он включает опцию "Ввод текста для Siri". Раньше она находилась в теперь удалённом разделе Siri. Кроме того, появились новые настройки для активации Siri и использования Visual Intelligence.

Стиль Sketch для Image Playground

Функция создания изображений с помощью ИИ Image Playground получила новый стиль – Sketch. Его добавили к стилям Animation и Illustration. Sketch ранее был доступен для Image Wand, но теперь его можно использовать в Image Playground.

Новые языки Apple Intelligence

Теперь Apple Intelligence поддерживает немало новых языков. К списку добавились французский, немецкий, итальянский, португальский (бразильский вариант), испанский, японский, корейский и китайский (упрощенный), а также локализованный английский для Сингапура и Индии.

Новые эмодзы

Во вкладке с эмодзи теперь можно найти 6 новых пиктограмм. Это мешки под глазами, отпечатки пальцев, дерево без листьев, корнеплод, арфа, лопата и брызги.

Приложение Vision Pro

Для владельцев гарнитур Vision Pro добавили соответствующее приложение. Оно автоматически установится вместе с iOS 18.4, если у вас есть такой гаджет. Приложение Vision Pro поможет находить и загружать контент для него. Это могут быть иммерсивные видео, 3D-фильмы и многое другое. Теперь их можно искать прямо со смартфона – не используя саму гарнитуру. Также Apple добавила специальный раздел My Vision Pro с руководством пользователя и советами по использованию устройства.

Apple News+ Food

Для подписчиков сервиса Apple News+ был создан раздел Apple News Food. Он содержит десятки тысяч рецептов, обзоров на рестораны, советы по здоровому питанию, кухонным принадлежностям и многое другое. Однако этот сервис доступен не по всему миру.

Ambient Music

Для создания настроения можно будет использовать автоматические плейлисты с помощью опции Ambient Music. Существует четыре разных категории звуков: сон, отдых, производительность и хорошее самочувствие. Эту опцию можно добавить в Пункт управления – всю целиком, или каждую категорию отдельно.

Световые индикаторы камеры и микрофона

В iOS 18.4 эти индикаторы были перенесены. Теперь они расположены слева в строке меню iPhone и имеют черный фон. Это должно сделать их более заметными.

Новые фильтры для библиотеки фотографий

В программе Фото появились новые фильтры для сортировки библиотеки. Теперь можно отсортировать изображения, отправленные другими пользователями, или просматривать кадры, не входящие в один альбом.

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