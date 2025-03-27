Одно из самых больших обновлений в истории Apple: когда презентуют iOS 19

Компания Apple объявила дату проведения ежегодной конференции WWDC, на которой будет презентовано новое программное обеспечение, в частности iOS 19. Это обновление обещает стать одним из самых крупных в истории компании, при этом еще до официальной презентации в сети появилось немало слухов о новых возможностях.

Видео дня

По мнению аналитиков, iOS 19 может изменить облик операционной системы и значительно улучшить функциональность устройств Apple, пишет издание 9to5mac.com.

Недавно в сеть попали новые детали дизайна iOS 19, которые были представлены в видео от известного блогера Джона Проссера. Он поделился макетами обновленных приложений, таких как Camera и Messages, уже успевших появиться в тестовых версиях системы. По словам Проссера, новый дизайн будет включать в себя элементы стиля, характерные для visionOS, а интерфейс станет более округлым и глянцевым.

Ожидается, что iOS 19 принесет новую эстетику в виде "плавающих" элементов, таких как выглядящая клавиатура, будто выскакивает с экрана. Кроме того, новый дизайн будет более гибким, более динамичным элементом интерфейса. Некоторые рендеры уже демонстрируют эти изменения, в частности, в программе "Apple Sports" и "Apple Invites".

Изменения не будут ограничены только визуальными эффектами. Ожидается, что iOS 19 получит и значительные изменения в работе с приложениями. Однако некоторые подробности, просочившиеся через истоки, могут быть неточными, поскольку не все функции, отображаемые в макетах, будут включены в окончательную версию системы.

Марк Гурман, известный журналист Bloomberg, отметил, что истоки, которые мы видели, не окончательные. Он считает, что на конференции WWDC будет представлено гораздо больше новых функций, чем мы можем сейчас представить. Гурман также отмечает, что хотя новый дизайн выглядит интересно, это еще не финальная версия, и стоит ожидать еще больших изменений в июне.

Учитывая большой интерес к новой версии, Apple предположительно представит еще больше инноваций, которые будут оставаться сюрпризами к официальному анонсу.

OBOZ.UA ранее писал, что Apple отложила релиз "персонализированной" версии Siri и что у iOS 18.4 будет новая функция Apple Intelligence.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.