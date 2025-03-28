Когда лучше всего ехать в Гонконг: что посмотреть

Особый административный район Гонконг раскинулся на знаменитом архипелаге у южного побережья Китая. Туристам он предлагает интересные приключения круглый год, ведь объединяет стремительную городскую жизнь с потрясающими природными ландшафтами и богатыми культурными традициями.

Видео дня

Когда лучше всего посещать Гонконг и какие развлечения можно получить, рассказало издание Lonely Planet. По данным его экспертов, все сильно зависит от сезона, когда вы попадете на остров. В общей сложности их выделяют пять. И вот, что они предлагают.

Октябрь-декабрь: время для осмотра достопримечательностей

Осень и начало зимы, пожалуй, лучшее время для исследования Гонконга. В это время температура здесь колеблется в пределах комфортных 20-28 градусов, а влажность воздуха невысокая. Это делает очень приятным обзор достопримечательностей, таких как Тайкун, Гонконгский водно-болотный парк и уличные рынки города. Впрочем, имейте в виду, что это высокий сезон, поэтому цены на отели и услуги здесь будут достаточно высокими.

Но, если вы уже прибыли сюда к концу года, то погрузитесь в культуру Гонконга с головой. Поднимитесь над Лантау на канатной дороге, чтобы добраться монастыря По Линь и его 250-тонной бронзовой статуи Будды, или посетите дома на сваях Тай О, чтобы посмотреть на традиционную культуру рыболовства. Также в это время вы можете принять участие в Фестивале середины осени, который освещает город фонарями. Гостей угощают специальными пряниками, символизирующими Луну, а на улицах люди танцуют танец дракона.

На ноябрь обычно выпадает музыкальный фестиваль Clockenflap. Он длится три дня и собирает звезд поп-, рок-, городской и электронной музыки.

Также с октября по апрель серферам советуют посетить пляжи Гонконга. Волны в это время здесь очень удобны для катания. В заливе Биг-Вэйв они могут достигать высоты 2 метра.

Январь-февраль: празднование китайского Нового года

Гонконг, безусловно, является частью Китая, хотя и имеет в его составе особый статус. Это означает, что китайский Новый год здесь отмечают не менее пышно, чем на материке. Праздник выпадает на период между концом января и концом февраля. В это время на улицах проходят парады и танцы. Люди в праздничном настроении толпами выходят гулять, а рынки переполнены праздничными украшениями, от символизирующих процветание деревьев кумквата до красных фонарей на удачу.

Храм Ман Мо, один из старейших и важнейших религиозных мест Гонконга, во время праздника оживает. Так же, как храм Вонг Тай Син в Коулуне. Присоединяйтесь к тысячам последователей даосизма, которые собираются здесь, чтобы положить благовония перед изображением Большого Бессмертного Вонга. Это должно принести удачу на весь следующий год.

Тем временем в гавани Виктория запускают бесчисленные фейерверки. А по Цим Ша Цуй шагают многолюдные парады с гигантскими фигурами драконов.

Февраль также знаменует начало одного из главных культурных событий Гонконга – Гонконгского фестиваля искусств. Он продолжается до марта и предлагает прикоснуться к музыке и исполнительскому искусству на разных площадках.

Учитывайте, что во время празднования Нового года одни отели сильно поднимают цены на свои услуги. А другие могут оставаться закрытыми на протяжении всего праздничного сезона, ведь персонал тоже принимает участие в торжествах или едет в гости к семье.

Март-май: время художественных фестивалей

Когда в Гонконке постепенно теплеет, но начинаются дожди, стартует сезон культурных событий. Особенно богат ими март. В частности, на первый месяц весны приходится фестиваль уличного искусства и настенной живописи HKWalls. Он превращает такие районы, как Ваньчай, Центральный и Шеунгвань, в красочные полотна, где уличные художники со всего мира демонстрируют свое мастерство.

Гонконгский международный кинофестиваль проходит в течение двух-трех недель в марте и апреле. На нем представлены сотни арт-хаусных и фестивальных фильмов из Азии и со всего мира. примерно в этот же период Гонконгский выставочный и конференц-центр становится эпицентром международной арт-сцены, ведь здесь проходит Art Basel Hong Kong. Трехдневная выставка современного искусства привлекает коллекционеров, кураторов и профессионалов в области искусства. А вот на май приходится Ярмарка доступного искусства – в нем принимают участие новички и менее известные художники. И эту площадку называют хорошим стартом для начинающих коллекционеров.

Весной также проходят некоторые из уникальных культурных событий Гонконга. Фестиваль булочек Cheung Chau обычно проводится в середине мая. Он является четырехдневной феерией парадов, вечеринок и танцев, привлекающей тысячи посетителей на остров Ченг Чау. Конечно, здесь щедро угощают национальным блюдом – паровыми булочками.

Другое важное событие – это фестиваль Тин Хау в апреле или мае (в зависимости от года). Он почитает Богиню моря (также известную как Мацзу). Он сопровождается живыми храмовыми церемониями, традиционными танцами, оперой и парадами, особенно в Нью-Коулуне.

Помимо разнообразия культурных событий, весна – это также хорошее время, чтобы воспользоваться прекрасной погодой и подняться на пик Виктория. До вершины можно добраться на трамвае Peak Tram. А откуда полюбоваться одним из самых увлекательных видов в мире – панорамой небоскребов Гонконга в обрамлении джунглей и сапфирово-синего моря.

Июнь-июль: сезон дождей и прогулок

Лето в Гонконге – низкий сезон для туризма. Погода жаркая, влажная и непредсказуемая, Внезапные ливни и периодические тропические штормы удерживают туристов – а также местных жителей – от прогулок в этот период. Впрочем, это также означает, что местные достопримечательности менее перегружены туристами и все поездки и экскурсии проходят в более спокойном режиме.

Лучшим местом для отдыха на природе в это время является остров Сайкунг – девственный край с пышными холмами, красивыми пляжами и впечатляющими береговыми линиями, особенно в глобальном геопарке ЮНЕСКО в Гонконге. В Гонконге также есть более 260 островов, больших и маленьких – попробуйте расслабленную Ламму с его хиппи-атмосферой или Ченгчау с храмами, тропами и пляжами.

Выберите ясный солнечный день для посещения монастыря Ли Линь и сада Нан Лянь, поскольку этот удивительный буддийский комплекс в основном находится на открытом воздухе. Если вам нужно остыть, отправляйтесь в торговые центры. Times Square, Hysan Place, Pacific Place, SOGO и Lee Garden Two предлагают мощные кондиционеры, а также шоппинг-терапию.

Семьи также могут освежиться в Ocean Park, предлагающем множество увлекательных водных развлечений и гигантский волновой бассейн. Еще больше веселья можно найти в Гонконгском Диснейленде, где находится первая в мире тематическая зона аттракционов Frozen.

Летом в июне также проходит Фестиваль лодок-драконов, собирающий лучших в мире гонщиков-гребцов. Соревнования в гавани Виктория длятся три дня. В Стэнли-Бич, Тай-О и Абердине также проходят зрелищные гонки. Всего с мая по июль в Гонконге производится более 20 состязаний на лодках-драконах.

Июль-сентябрь: сезон тайфунов

Тропические тайфуны обрушиваются на Гонконг примерно семь раз в год, обычно с июля по сентябрь. Хотя такая неприятность может произойти когда угодно с мая по ноябрь. Эти штормы могут длиться несколько часов или несколько дней. Они приносят с собой сильные дожди и ветер, что может привести к отмене транспортного сообщения и закрытию туристических достопримечательностей. Поэтому, если вы окажетесь в Гонконге в это время, следите за прогнозами погоды и следуйте советам местных властей в случае ухудшения погоды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать в Мюнхене, если вы попали туда в первый раз.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.