Чем заняться в Мюнхене: советы для первого путешествия

Вероятно, второй город после Берлина, приходящий в голову при планировании путешествия в Германию – это Мюнхен. Столица Баварии во всем мире славится своим фестивалем Октоберфест и веселым духом.

Видео дня

Но как не растеряться, если вы отправляетесь в Мюнхен впервые? Издание Lonely Planet составило список из 12 дел, которые точно следует сделать во время первого визита в этот замечательный город.

Сходите в оперу

Национальный театр Мюнхена, открытый еще в 1818 году – одна из самых больших оперных площадок в мире. Спектакли здесь дают Баварская государственная опера, Баварский государственный балет и Баварский государственный оркестр. Именно эту сцену избрал для представления нескольких собственных произведений Рихард Вагнер. Сегодня главный мюнхенский театр предлагает разнообразную программу мероприятий для взрослых и детей, билеты на которые можно забронировать онлайн.

Исследуйте Альтштадт

Слово Altstadt переводится с немецкого, как "старый город". Поверьте, посмотреть здесь есть на что. Центральная площадь Мариенплац является популярным местом для встреч. Здесь вы найдете сказочную Старую ратушу и украшенную горгульями Новую ратушу. Присоединяйтесь к толпе, которая собирается под ее неоготической башней, чтобы посмотреть на знаменитый Глокеншпиль в действии. В 11:00, в полдень и (с марта по октябрь) в 17:00 красочные механические фигуры, изображающие моменты из истории Мюнхена, двигаются под звуки колокольчиков. Чтобы увидеть это зрелище из другой ратуши, займите место у окна в кафе MONACO на 4 этаже универмага Ludwig Beck или в Cafe Glockenspiel, напротив новой ратуши.

Посетите пивной сад

Летом лучше всего наслаждаться знаменитым баварским пивом на открытом воздухе – в пивном саду. И это один из самых замечательных способов познакомиться с местной культурой. Куда бы вы ни пошли, вы будете сидеть с другими гостями за общими столами, будете открывать интересные немецкие блюда, такие как Steckerlfisch (рыба, жареная на палочке) или Obazda (баварская сырная намазка), и наслаждаться несколькими холодными сортами пива. Посетите самый большой пивной сад Баварии Hirschgarten или пышный зеленый Augustiner Keller, расположенный недалеко от центрального вокзала. Хотите уюта, тогда вам в Zum Flaucher недалеко от реки.

Расслабьтесь в Английском саду

Английский сад, раскинувшийся в центре Мюнхена, является одним из самых больших городских парков мира. Летом здесь можно отдохнуть в тени и искупаться, зимой прокатиться на санках по заснеженным склонам, а осенью насладиться великолепными цветами. Это огромное пространство – любимый оазис в центре города. Но будьте осторожны: парк настолько огромен, что здесь легко можно заблудиться.

Поплавайте в Müller'sches Volksbad

Открытый в 1901 году, Müller'sches Volksbad – старейший общественный крытый бассейн в городе. Расположенное недалеко от Немецкого музея это дворцовое здание на берегу реки Изар также является одним из лучших образцов архитектуры в стиле модерн в Мюнхене. Гости могут выбрать один из двух бассейнов – по температуре воды, а также попробовать несколько саун и паровых бань. Внутри можно также полюбоваться коллекцией картин и статуй.

Попробуйте сытную баварскую кухню в пивных

За чудесной местной едой отправляйтесь в одну из многочисленных пивных Мюнхена. Местные называют их Wirtshäuser – таверны. Приходите голодными, потому что вам здесь будут подавать свиные ножки, жареную курицу, кнедлики и большие тарелки Brotzeit, нагруженные сыром, вяленым мясом и соленьями. В качестве альтернативы попробуйте традиционный завтрак, включающий раннее утреннее пиво. Наиболее популярны пивные Der Pschorr и знаменитый Hofbräuhaus – обе расположены в центре города. Если вам повезет, ваша трапеза может сопровождаться духовым оркестром.

Осмотрите город с лучших площадок Мюнхена

В Мюнхене есть несколько смотровых площадок, с которых открываются великолепные панорамы города и окрестностей. В центре вы найдете смотровую башню высотой 85 м в Новой ратуше (сюда можно добраться на лифте) и смотровую площадку в церкви Святого Петра (а здесь лифта вверх нет). В Олимпийском парке есть Олимпиатурм, а большое колесо обзора, известное как Умадум, находится в Верксфиртеле. Во многих отелях Мюнхена также есть террасы на крыше, а такие рестораны как Fitzroy регулярно проводят ужины с видом на город.

Исследуйте дворец Нимфенбург

Одна из главных достопримечательностей Мюнхена, замок Нимфенбург отличается величественными интерьерами и обширной территорией. Первоначально летняя резиденция, построенная для празднования рождения долгожданного наследника престола в 1662 году, находилась далеко за пределами города. Сегодня и дворец, и город значительно расширились, и теперь территория окружена городской жизнью.

Повеселитесь на Октоберфесте

Каждый год люди со всего мира съезжаются на самый большой в мире пивной фестиваль Октоберфест именно в Мюнхене. Здесь вы можете насладиться праздничным духом или отправиться на площадку для ярмарочных аттракционов и пивных палаток. Октоберфест – это не только огромная пивная вечеринка. Посетители мероприятия также могут насытиться блюдами немецкой кухни или принять участие в традиционных играх на Oide Wiesn.

Перекусите на рынке Виктуалиенмаркт

Зеленые прилавки на Виктуалиенмаркте, крупнейшем открытом рынке Мюнхена, меняются в зависимости от сезона. Это интересное место работает шесть дней в неделю. Сюда стоит посетить за сырами ручной работы, медом и другими местными (и неместными) свежими продуктами. Вы также найдете заведения, где подают свежие соки, игристое вино и фирменный кофе. Конечно, в центре всего этого находится пивной сад.

Посетите Kunstareal – квартал лучших музеев Германии

Наполненный музеями, галереями и академическими учреждениями, художественный квартал Kunstareal – это место, где можно насладиться культурой или устроить экскурсию. Компактный район содержит множество памятников архитектуры, таких как Alte Pinakothek, Neue Pinakothek и Pinakothek der Moderne, все их легко исследовать пешком. Благодаря расположению в студенческом районе, здесь также много развлечений и недорогих мест, где можно поесть и выпить.

Сравните атмосферу разных районов Мюнхена

Если вы готовы отдохнуть от осмотра достопримечательностей в самых известных местах Мюнхена и хотите увидеть другую сторону города, несколько районов недалеко от центра заслуживают того, чтобы побродить по ним. И заглянуть в местные кафе. Отправляйтесь в Haidhausen за расслабленной сельской атмосферой, в Schwabing – за величием в стиле модерн или в Maxvorstadt, словно специально созданный для студенческих тусовок. Все они подходят для расслабляющего послеобеденного кофе с пирожными или вечера с ужином и напитками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых мистических местах Киева.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.