Когда лучше всего ехать в Лондон: погода и цены вас порадуют

Лондон — один из самых посещаемых городов на планете. Ежегодно он принимает более 20 миллионов туристов, желающих насладиться его знаковыми достопримечательностями, культурой мирового уровня и яркой гастрономией.

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Конечно, это сказывается на ценах, которые растут в высокий туристический сезон, и на загруженности города. Однако, даже в таком популярном направлении можно уловить момент для бюджетного и насыщенного путешествия. Когда лучше всего посещать Лондон, разбиралось издание Travel and Leisure.

Лучшее время для посещения в целом

На самом деле нет плохого времени для приезда в Лондон, а "лучшее" время — понятие относительное. Все зависит от того, какой опыт вы ищете, сколько попутчиков вы готовы взять с собой и какая погода вас устраивает.

Лондон, как правило, популярнее летом, когда здесь стоит теплая погода и проходит множество фестивалей. Однако это "высокий" сезон в городе, который сопровождается соответствующими ценами. Хотите сэкономить? Приезжайте в межсезонье, а то и зимой Поклонники романтических комедий о праздниках в Великобритании ("Реальная любовь" или "Отпуск по обмену") захотят отправиться в Лондон в декабре ради рождественских ярмарок и праздничной атмосферы. К тому же, прохладная погода — прекрасная возможность уютно посидеть в ближайшем пабе.

Когда ехать небольшой группой

Если вы хотите посетить Лондон компанией, выбирайте время весной. Тогда в городе меньше туристов и легче, например, забронировать столик на совместный ужин. Погода в этот период мягче, а цены в отелях ниже. Весной также относительно легко передвигаться по городу и пользоваться метро как местный житель, а не как турист.

Отличным моментом для поездки может стать май. Уличные рынки и ярмарки уже работают, жара еще не наступила и иностранных туристов пока не так много. Более того, многие лондонцы выезжают из города, чтобы воспользоваться двумя выходными, приуроченными к банковским праздникам, которые отмечают начало и конец месяца.

Когда в Лондоне лучшая погода

Опытные путешественники утверждают, что июнь и июль – лучший сезон в Лондоне с точки зрения погоды. Длинные дни и теплые вечера идеально подходят для прогулок бесконечными извилистыми тротуарами города. Более 16 часов светового дня позволяют сполна насладиться длительной прогулкой вдоль каналов и зеленых зон. Также летом городские власти перекрывают для атво на выходные несколько важных магистралей, таких как Риджент-стрит, и здесь можно прекрасно прогуляться пешком. Или отправляйтесь к Темзе и посетите смотровую площадку Lift 109, встроенную в дымовую трубу исторической электростанции Баттерси.

Лучшее время для бюджетного визита

Самые низкие цены для туристов Лондон предлагает в августе и январе. Хотя в августе может быть жарко (в последние годы температура может достигать 32 градусов), однако все открыто, и город просто кипит от большого количества пабов на улицах. Более того, в Лондоне при этом нет духоты, часто присущей большим городам в жару.

Январь — темный и сырой, но именно тогда можно насладиться английскими посиделками у камина. Это фантастический месяц для общения с местными жителями Челси, Фулхэма и Белгравии. Прогуляйтесь мимо уютных лондонских таунхаусов и загляните в один из легендарных гастропабов. Только не забудьте взять с собой зонтик и свитер. Январь в городе может быть дождливым.

Когда ехать в Лондон любителям фестивалей

Лондон отличается насыщенным календарем фестивалей и других сезонных мероприятий, поэтому вам никогда не будет скучно независимо от того, когда вы приедете. В конце мая проходит Цветочная выставка в Челси, которая поражает прекрасными садовыми экспозициями, а в середине июня город отмечает день рождения короля грандиозным парадом. Летом проходят такие популярные мероприятия, как BST Hyde Park, чемпионат Уимблдона по теннису и энергичный Ноттинг-Хиллский карнавал в конце августа.

В середине октября вы точно попадете на Лондонскую коктейльную неделю. Целых 10 дней лучшие бармены мира угощают здесь своими напитками. В ночь Гая Фокса 5 ноября (также известную как Ночь костров) по всему городу взрываются фейерверки, которые запускают в память о неудачной попытке католических заговорщиков взорвать здание Парламента и убить короля Якова I в 1605 году. Любители музыки могут с нетерпением ждать Лондонский джазовый фестиваль EFG, который обычно проводится в середине-конце ноября.

В рождественский сезон Лондон — одно из самых красивых мест на земле. На площадях устанавливают многочисленные украшенные елки, венки и красные ленты украшают входные двери, а на многочисленных тематических рынках продают угощения и сувениры. Так на зимнем рынке у пирса Лондонского моста, в тени Тауэрского моста, можно найти более 50 торговых точек. Еще одним популярным местом является рынок Лестер-сквер. Небольшие размеры рынка компенсируются атмосферой Лестер-сквер Spiegeltent – арт-площадки для праздничных представлений. Большинство лондонских рождественских рынков работают с начала ноября до конца декабря или даже начала января.

Худшее время для поездки в Лондон

Летом британская столица может быть весьма некомфортной. С июня по июль дорожают авиаперелеты в Лондон, в частности из-за большого количества культурных событий. А еще в последние годы город страдает от все более мощных волн жары. Поэтому летний Лондон может показаться тесным и душным.

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