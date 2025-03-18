Когда нужно пересадить рассаду в теплицу и открытую почву: советы

Выращивание овощей в теплице – отличный способ получить ранний и стабильный урожай, независимо от капризов погоды. Благодаря созданию оптимального микроклимата рассада быстрее развивается, укрепляется и легче адаптируется к открытому грунту.

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Кроме того, теплица позволяет продлить вегетационный период и увеличить количество урожаев на сезон. OBOZ.UA рассказывает, какие овощи лучше всего подходят для тепличного выращивания и как правильно ухаживать за рассадой.

Какие овощи выращивают в теплицах

В тепличных условиях можно выращивать практически все виды овощей, однако следует учитывать их совместимость. Некоторые культуры имеют различные требования к уровню влажности, температуре и освещению, что может влиять на их рост и развитие.

Первыми в теплицу высевают холодостойкие культуры, которые хорошо чувствуют себя при ночных температурах +5+7°C. Если теплица с отоплением, это возможно уже в конце февраля – начале марта.

Ранние культуры:

рукола;

шпинат;

лук на перо;

салаты;

горох;

редис;

ранняя капуста.

Когда первые культуры пересаживают в открытую почву, в теплице освобождается место для основных овощей.

Помидоры высаживают в середине апреля – начале мая, когда температура воздуха держится не ниже +14–16°C.

Огурцы переносят в теплицу в середине марта (при дополнительном освещении) или со второй половины апреля (когда температура почвы достигнет +15°C).

Перец и баклажаны пересаживают в середине мая – начале июня, когда температура стабильно держится на уровне +22–25°C.

Особенности соседства культур

Помидоры не следует высаживать рядом с перцем и баклажанами.

Огурцы нуждаются в другом уходе, чем томаты, поэтому их лучше выращивать отдельно.

Перец, баклажаны, листовые культуры и редис хорошо растут возле огурцов.

Уход за растениями в теплице

Полив

Рассаду в теплице следует поливать только под корень, используя теплую воду. Избегайте попадания влаги на листья, чтобы предотвратить развитие грибковых болезней.

Огурцы летом нуждаются в частом поливе – практически каждый день.

Помидоры достаточно поливать 1-2 раза в неделю.

В холодные периоды полив сокращают, ориентируясь на состояние грунта.

Поливать лучше утром или вечером, чтобы корни лучше впитывали влагу.

Защита от болезней и вредителей

В теплицах болезни и вредители появляются довольно часто из-за замкнутого пространства, высокой влажности и скученности растений.

Основные причины заражения:

ограниченное пространство и близкое расположение растений;

неудачное соседство культур, подверженных одинаковым болезням;

высокая влажность и безветренный климат теплицы;

использование зараженного грунта и отсутствие севооборота.

Для защиты растений используют биопрепараты, инсектициды и фунгициды. Однако эффективнее соблюдать профилактические меры:

высевать сидераты для оздоровления почвы;

выбирать правильное соседство растений;

контролировать уровень влажности и регулярно проветривать теплицу;

убирать сорняки и остатки растений;

осматривать растения на предмет болезней и вредителей.

Когда пересаживать рассаду в открытый грунт

После укрепления рассады ее пересаживают в открытый грунт. Капусту высаживают в середине – конце апреля, когда почва сохраняет зимнюю влагу. Помидоры – в середине мая, когда температура воздуха днем достигает +18–20°C. Перец и баклажаны – через неделю после томатов.

Огурцы высаживают в конце мая – начале июня, когда дневная температура составляет +20–25°C, а кабачки, тыквы, арбузы и дыни – с конца мая по середину июня.

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