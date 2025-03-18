Когда нужно пересадить рассаду в теплицу и открытую почву: советы
Выращивание овощей в теплице – отличный способ получить ранний и стабильный урожай, независимо от капризов погоды. Благодаря созданию оптимального микроклимата рассада быстрее развивается, укрепляется и легче адаптируется к открытому грунту.
Кроме того, теплица позволяет продлить вегетационный период и увеличить количество урожаев на сезон. OBOZ.UA рассказывает, какие овощи лучше всего подходят для тепличного выращивания и как правильно ухаживать за рассадой.
Какие овощи выращивают в теплицах
В тепличных условиях можно выращивать практически все виды овощей, однако следует учитывать их совместимость. Некоторые культуры имеют различные требования к уровню влажности, температуре и освещению, что может влиять на их рост и развитие.
Первыми в теплицу высевают холодостойкие культуры, которые хорошо чувствуют себя при ночных температурах +5+7°C. Если теплица с отоплением, это возможно уже в конце февраля – начале марта.
Ранние культуры:
- рукола;
- шпинат;
- лук на перо;
- салаты;
- горох;
- редис;
- ранняя капуста.
Когда первые культуры пересаживают в открытую почву, в теплице освобождается место для основных овощей.
Помидоры высаживают в середине апреля – начале мая, когда температура воздуха держится не ниже +14–16°C.
Огурцы переносят в теплицу в середине марта (при дополнительном освещении) или со второй половины апреля (когда температура почвы достигнет +15°C).
Перец и баклажаны пересаживают в середине мая – начале июня, когда температура стабильно держится на уровне +22–25°C.
Особенности соседства культур
- Помидоры не следует высаживать рядом с перцем и баклажанами.
- Огурцы нуждаются в другом уходе, чем томаты, поэтому их лучше выращивать отдельно.
- Перец, баклажаны, листовые культуры и редис хорошо растут возле огурцов.
Уход за растениями в теплице
Полив
Рассаду в теплице следует поливать только под корень, используя теплую воду. Избегайте попадания влаги на листья, чтобы предотвратить развитие грибковых болезней.
- Огурцы летом нуждаются в частом поливе – практически каждый день.
- Помидоры достаточно поливать 1-2 раза в неделю.
- В холодные периоды полив сокращают, ориентируясь на состояние грунта.
- Поливать лучше утром или вечером, чтобы корни лучше впитывали влагу.
Защита от болезней и вредителей
В теплицах болезни и вредители появляются довольно часто из-за замкнутого пространства, высокой влажности и скученности растений.
Основные причины заражения:
- ограниченное пространство и близкое расположение растений;
- неудачное соседство культур, подверженных одинаковым болезням;
- высокая влажность и безветренный климат теплицы;
- использование зараженного грунта и отсутствие севооборота.
Для защиты растений используют биопрепараты, инсектициды и фунгициды. Однако эффективнее соблюдать профилактические меры:
- высевать сидераты для оздоровления почвы;
- выбирать правильное соседство растений;
- контролировать уровень влажности и регулярно проветривать теплицу;
- убирать сорняки и остатки растений;
- осматривать растения на предмет болезней и вредителей.
Когда пересаживать рассаду в открытый грунт
После укрепления рассады ее пересаживают в открытый грунт. Капусту высаживают в середине – конце апреля, когда почва сохраняет зимнюю влагу. Помидоры – в середине мая, когда температура воздуха днем достигает +18–20°C. Перец и баклажаны – через неделю после томатов.
Огурцы высаживают в конце мая – начале июня, когда дневная температура составляет +20–25°C, а кабачки, тыквы, арбузы и дыни – с конца мая по середину июня.
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