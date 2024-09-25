Когда Покровская родительская суббота: что запрещено делать в поминальный день

В Покровскую родительскую субботу принято вспоминать отошедших в засветы родственников. Этот день приходится на последнюю субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. Верующие традиционно идут в церкви, ставят свечи за упокой и несут панихиду.

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После церковной службы принято посещать кладбища, чтобы почтить память усопших. OBOZ.UA рассказывает о традициях поминальной субботы.

Покровская родительская суббота

По новоюлианскому календарю Покрова приходится на 1 октября, а Покровская родительская суббота, соответственно, – на 28 сентября.

Утром верующие ходят на поминальные службы, ставят свечи за упокой и подают записки о поминовении. В церкви несут панихиду – обычно это хлеб, выпечка, овощи и фрукты.

В этот день стоит по возможности сходить на кладбище, посетить могилы родных и убрать листья и сорняки.

Родственники могут собраться за столом для поминальной трапезы. Издавна существовал обычай подавать кутью – главное ритуальное блюдо. В кутью добавляют в него изюм, мак и мед.

Традиция поминовения усопших существовала еще в дохристианский период, а обычай устраивать поминальные дни перед Покровом возник в XVI веке. Исторически первые поминальные субботы перед Покровом устраивали в память о павших православных воинах. Позже в этот день стали поминать всех умерших родственников.

Что нельзя делать в поминальную субботу

Есть ряд народных примет и запретов на поминальную субботу.

В частности, в Покровскую родительскую субботу не стоит;

устраивать трапезы на могилах, распивать спиртное;

заказывать панихиду за самоубийцами;

кричать на кладбищах, приносить и оставлять на могилах пищу и спиртное;

плохо отзываться о тех, кто отошел в засветы;

злословить, ссориться с близкими, желать зла.

Также не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – все домашние и огородные работы лучше отложить на другой день.

Вместо этого следует помогать нуждающимся и заняться благотворительностью.

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