Когда Покровская родительская суббота: что запрещено делать в поминальный день
В Покровскую родительскую субботу принято вспоминать отошедших в засветы родственников. Этот день приходится на последнюю субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. Верующие традиционно идут в церкви, ставят свечи за упокой и несут панихиду.
После церковной службы принято посещать кладбища, чтобы почтить память усопших. OBOZ.UA рассказывает о традициях поминальной субботы.
Покровская родительская суббота
По новоюлианскому календарю Покрова приходится на 1 октября, а Покровская родительская суббота, соответственно, – на 28 сентября.
Утром верующие ходят на поминальные службы, ставят свечи за упокой и подают записки о поминовении. В церкви несут панихиду – обычно это хлеб, выпечка, овощи и фрукты.
В этот день стоит по возможности сходить на кладбище, посетить могилы родных и убрать листья и сорняки.
Родственники могут собраться за столом для поминальной трапезы. Издавна существовал обычай подавать кутью – главное ритуальное блюдо. В кутью добавляют в него изюм, мак и мед.
Традиция поминовения усопших существовала еще в дохристианский период, а обычай устраивать поминальные дни перед Покровом возник в XVI веке. Исторически первые поминальные субботы перед Покровом устраивали в память о павших православных воинах. Позже в этот день стали поминать всех умерших родственников.
Что нельзя делать в поминальную субботу
Есть ряд народных примет и запретов на поминальную субботу.
В частности, в Покровскую родительскую субботу не стоит;
- устраивать трапезы на могилах, распивать спиртное;
- заказывать панихиду за самоубийцами;
- кричать на кладбищах, приносить и оставлять на могилах пищу и спиртное;
- плохо отзываться о тех, кто отошел в засветы;
- злословить, ссориться с близкими, желать зла.
Также не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – все домашние и огородные работы лучше отложить на другой день.
Вместо этого следует помогать нуждающимся и заняться благотворительностью.
Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на октябрь-2024.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.