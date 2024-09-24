Когда празднуют День апостола Иоанна Богослова по-новому: запрети в этот день

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Отныне День апостола Иоанна Богослова отмечают 26 сентября. Православные верующие дважды чтят память апостола: осенью – в день его упокоения и весной – в день именин.

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Апостол Иоанн Богослов является автором нескольких книг Библии, в частности Евангелия от Иоанна и Книги Откровения. OBOZ.UA рассказывает о традициях и верованиях этого дня.

Кто такой Иван Богослов

Иоанна Богослова еще называют "апостолом любви". Иоанну Иисус доверил опеку над своей матерью. По библейским преданиям, Иоанн Богослов был родственником Иисуса – его племянником. В Евангелии апостол рассказал об истории жизни Иисуса, а также смысле его прихода в мир.

Апостол Иоанн дожил до старости и умер своей естественной смертью в возрасте более 100 лет, став свидетелем событий на Голгофе. Свою жизнь он посвятил распространению христианства.

На иконах Ивана Богослова изображают обычно с птицей, которая считается его символом и защитой.

Что нельзя делать в День Ивана Богослова

Как и в другие большие религиозные праздники, в этот день не стоит совершать зло и ссориться.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Всю тяжелую домашнюю работу следует сделать в канун праздника: стирать, убирать, заниматься огородничеством, чинить что-то и даже заниматься рукоделием в этот день не стоит.

Под запретом и алкогольные напитки.

А еще в народе говорили, что в День Ивана Богослова нельзя гадать.

Что можно делать на День Ивана Богослова

В этот день верующие традиционно ходят в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святому.

Также в День Ивана Богослова следует причаститься и исповедоваться. Это даже не обязательно делать в храме – если нет возможности посетить церковь, можно помолиться дома.

По народным традициям в этот день пекли пироги. Принято было угощать ими путешественников или нуждающихся. Иоанн Богослов ходил с проповедями по миру, поэтому считается покровителем путешественников.

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