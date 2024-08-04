Когда празднуют Ореховый Спас по новому календарю: что нужно нести в церковь

Ореховый Спас, известный как Третий Спас, является важным праздником в православной традиции. Он символизирует окончание сбора урожая и наступление осени.

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В народе существует немало традиций, связанных с этим днем. О них и новой дате празднования рассказывает OBOZ.UA.

Дата празднования

По старому стилю Ореховый Спас приходился на 29 августа. А с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, он был перенесен на 16 августа.

Названия праздника

Ореховый Спас получил свое название потому, что до сих пор созревают орехи, поэтому люди начинают их собирать. Другое название праздника – Спас на холсте. Но в церковной традиции его чаще всего называют Днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя.

В народе этот праздник также называют Хлебным Спасом, поскольку в этот день освящают новый хлеб из зерна нового урожая, или Холодным, потому что в конце лета, как правило, уже температура воздуха начинает снижаться.

Традиции праздника

Ореховый Спас имеет богатые традиции. Одной из важнейших является освящение орехов. Считается, что тогда они будут иметь особую силу и способны защитить от болезней и невзгод.

В этот день также принято печь хлеб из нового урожая и освящать его в церкви. После этого выпечку разделяют между членами семьи и друзьями. Это символизирует единство и изобилие.

Полотно, которое освящают в этот день, используют для изготовления одежды и других нужд. Считается, что оно приносит удачу и благословение в дом.

Кроме этого люди освящают мед, воду, сезонные фрукты и букеты из цветов и лечебных трав.

Что делать нельзя?

На многие христианские праздники запрещено работать, но Орехового Спаса это не касается, ведь именно в это время все заняты сбором фруктов, овощей, ягод, орехов, которые заготавливали на зиму.

А вот что нельзя делать во время праздника, это сплетничать, злословить, злословить, ссориться и желать другим зла. Также не стоит лениться и отказывать людям, если они просят о помощи.

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