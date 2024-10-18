Когда родительские поминальные субботы в ноябре: календарь на месяц

Родительские субботы – это особые дни в церковном календаре, посвященные поминовению умерших. В эти дни православные христиане посещают храмы, чтобы помолиться за упокой душ своих родных и близких, а также посещают могилы на кладбищах.

Видео дня

Согласно библейскому учению, именно в субботу Бог почил после сотворения мира. Поэтому суббота традиционно считается днем покоя и молитвы. Посещение могил и молитвы за умерших – это древний обычай, уходящий корнями в глубокую древность. Церковь поощряет этот обычай и установила некоторые дни для его осуществления. OBOZ.UA предлагает узнать, когда родительские поминальные субботы в ноябре 2024 года.

Поминальные субботы в ноябре

2 ноября – Михайловская родительская суббота. Этот день посвящен памяти архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных.

9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом. Эта суббота является подготовкой к строгому Рождественскому посту.

Традиции и обычаи родительских суббот

Родительские субботы – это дни особой молитвы за упокой душ усопших. Верующие посещают церкви, где служат панихиды, ставят свечи за упокой, подают записки с именами умерших. После службы обычно посещают кладбища, убирают могилы, зажигают свечи.

По народным обычаям, в родительские субботы готовят специальные блюда, такие как кутья. Эту сладкую кашу из пшеницы, меда и орехов считают обязательным блюдом поминальной трапезы. Также готовят другие блюда, количество которых обычно должно быть нечетным.

Что можно и чего нельзя делать в родительскую субботу

В родительские субботы рекомендуется воздержаться от громких развлечений, ссор и тяжелой работы по дому. Важно уделить время молитве и воспоминаниям об умерших. Однако если есть необходимость выполнить какие-то домашние дела, это не считается грехом. Главное – не забывать о смысле этого дня и с уважением относиться к памяти усопших.

История и значение родительских суббот

Традиция поминовения умерших имеет давнюю историю и уходит корнями в дохристианские времена. В христианстве она приобрела новое содержание, связанное с верой в воскресение мертвых и жизнь вечную. Родительские субботы – это день, когда верующие просят Бога о помиловании душ умерших и просят у них прощения за свои грехи.

Церковный календарь на ноябрь 2024

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие даты изменились в церковном календаре 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.