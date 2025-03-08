Когда сеют помидоры: каких ошибок следует избегать

На календаре уже март, а это значит, что все желающие вырастить собственный урожай овощей на огороде уже должны позаботиться о рассаде. Особо стоит обратить на это внимание любителям помидоров – для них как раз настает пора.

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Чтобы получить обильный урожай, важно правильно подготовить рассаду и посеять ее в правильные временные промежутки. Задержка с посевом может привести к более слабому урожаю или к тому, что плоды не успеют созреть к концу сезона. Когда именно следует сеять помидоры на рассаду, рассказало издание Interia Kobieta.

Правильные сроки

Помидоры – теплолюбивые растения, которые в наших климатических условиях лучше всего чувствуют себя на открытом грунте только с середины мая, когда окончательно пройдет риск ночных заморозков. Чтобы получить здоровую и крепкую рассаду, семена следует высевать раньше времени – за 8-10 недель до запланированной высадки на грядку.

Итак, оптимальным временем для посева помидоров считается середина марта и начало апреля. Если успеть в этот период, растения получат достаточно времени, чтобы развить мощную корневую систему и хорошо сформировать стебель.

Если же вы займетесь рассадой после 15 апреля, получить хороший урожай вы не успеете. Помидоры хорошо укоренятся и даже зацветут, но у них будет мало времени, чтобы поспеть до наступления осенних холодов.

Два метода высева рассады помидоров

Выбор правильного способа посева рассады оказывает влияние на дальнейшее развитие растений. Так молодые помидоры хорошо выращивать в ящиках, горшках и поддонах с дренажными отверстиями. Субстрат должен быть лёгким, водопроницаемым и постоянно влажным.

Сеять семена в такие емкости можно двумя способами – точечным и покровным. Вот в чем они состоят:

Точечный метод – каждое зернышко помещают отдельно в сделанное углубление и сверху заворачивают землей. Такой метод лучше подходит тем, кто планирует получить небольшое количество рассады. Благодаря этому методу отпадает необходимость дальнейшего пикирования.

– каждое зернышко помещают отдельно в сделанное углубление и сверху заворачивают землей. Такой метод лучше подходит тем, кто планирует получить небольшое количество рассады. Благодаря этому методу отпадает необходимость дальнейшего пикирования. Покровный метод – семена равномерно разбрасывают по земле, соблюдая расстояние 1-3 см, а затем покрывают тонким слоем субстрата. Этот метод работает для большего количества рассады, но без пикирования рассады после прорастания здесь уже не обойтись.

Независимо от выбранного способа, важно поддерживать почву постоянно влажной, но избегать застоя воды. Это может привести к загниванию семян.

Как ухаживать за молодой рассадой томатов

Чтобы рассада выросла крепкой и здоровой, ей необходимо обеспечить соответствующие условия выращивания. Сначала посевам нужна температура 20-24 градуса, а когда появятся первые всходы, температуру лучше снизить до 16-20 градусов. Благодаря этому растения не вытягиваются излишне и развивают более сильную корневую систему.

Помимо температуры, чрезвычайно важное значение имеет свет. Помидоры – светолюбивые растения, поэтому их лучше размещать в месте с достаточным количеством дневного света. Если такие условия не удается обеспечить, воспользуйтесь лампами для растений. Нехватка света приведет к тому, что стебли томатов излишне вытянутся.

Увлажнять почву с рассадой томатов лучше методом дождевания – опрыскивайте ее поверхность из пульверизатора и следите, чтобы субстрат не пересыхал. После появления всходов, когда сформируются первые листики, избегайте контакта воды с надземными частями растений, поскольку это может увеличить риск заражения.

Когда рассада сформирует несколько пар листьев, ее можно будет пересадить в более крупные контейнеры. Так растения получают достаточно места для роста высадкой в почву.

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