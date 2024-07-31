Когда украинцы будут отмечать в августе День Воздушных Сил ВСУ: история праздника

Воздушные силы ВСУ с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск снискали славу героического рода войск. И в начале августа приходит время всех причастных к нему поздравлять с профессиональным праздником.

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Согласно календарю официальных праздников, День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечается в первое воскресенье августа. В этом году это будет 4 число. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

Кого поздравляют в День Воздушных Сил ВСУ

С 2004 года в состав Воздушных Сил ВСУ входят Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны Украины. На вооружении у соответствующих подразделений стоят истребительная, бомбардировочная и транспортная авиация, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска.

В задачи Воздушных Сил ВСУ входят охрана воздушного пространства государства, поражение с воздуха объектов противника, авиационная поддержка собственных войск, высадка воздушных десантов, воздушная перевозка войск и материальных средств и ведение воздушной разведки. Бойцы этого рода войск каждый день и ночь защищают мирные города Украины от вражеских обстрелов и бомбардировок.

История Воздушных Сил ВСУ

Впервые украинская армия получила авиационные подразделения в преддверии начала вооруженной борьбы за независимость УНР. По состоянию на осень 1917 г. на территории Украины дислоцировались до 330 боевых самолетов сил военной авиации Российской империи. Именно из них был составлен костяк украинской воздушной армии. Образовывать ее пришлось быстро и в очень сложных условиях. Тем не менее, 13 декабря 1917 года Центральная Рада официально провозгласила образование Воздушного флота. Его командующим был назначен подполковник-авиатор Виктор Павленко.

По состоянию на начало января 1918 в реестрах управления украинской авиации насчитывалось 188 самолетов разных типов. Однако в условиях войны и нехватки ресурсов эти силы быстро истощались.

После оккупации Украины советской властью местные воздушные силы вошли в состав Красной Армии. Многие украинцы, воевавшие в ее составе, проявили настоящий героизм во время Второй мировой войны. Среди них и легендарный Иван Кожедуб, совершивший 330 боевых вылетов. Он принял участие в 120 воздушных боях и вышел победителем в 62 поединках. На счету Кожедуба даже один подбитый германский реактивный самолет.

Отличились в борьбе с нацистами также братья Борис и Дмитрий Глинка, Иван Могильчак, Анатолий Брандис, Павел Таран, Иван Бабак, Иван Гончар, Александр Молодчий, Анатолий Недбайло. Весомый вклад внесли также женщины-летчицы Мария Долина, Евдокия Носаль, Наталья Меклин и многие другие.

После развала СССР и провозглашения независимости Украины на базе Военно-воздушных сил Союза были созданы Военно-воздушные силы Украины. Соответствующую директиву издал начальник Главного штаба Вооруженных Сил Украины 17 марта 1992 года. Войска ПВО были созданы 5 апреля 1992 года.

В то время наше государство имело очень многочисленные и мощные ВВС – одни из самых мощных в Европе. По количественному показателю военная авиация Украины 1992 года уступала только авиации Соединенных Штатов, России и Китая и была самой многочисленной на континенте.

Однако техника постепенно деградировала, а контингент сокращался. И к началу полномасштабного вторжения россиян Воздушные Силы ВСУ подошли с очень ограниченным потенциалом. Руководство вынуждено было использовать их осторожно. И даже несмотря на это, враг не смог получить абсолютного преимущества в воздухе. Более того, подразделения вскоре начали получать от партнеров западное вооружение и в поразительно сжатые сроки не только овладевать им, но и придумывать креативные методы его применения. Это умение неоднократно отмечали командующие войск стран-союзниц Украины.

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