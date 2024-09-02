Когда в 2024 году празднуют День учителя: точная дата

Начало учебного года в Украине всегда знаменуется профессиональным праздником педагогов. В конце сентября отмечается День учителя.

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OBOZ.UA рассказывает, на какую дату выпадает этот праздник. А также что можно и стоит дарить учителям по его случаю.

Когда День учителя отмечают в 2024 году

Украина чествует своих педагогов ежегодно в первое воскресенье октября. Таким образом, в этом году День работников образования выпадает на 6 октября. В праздник принято поздравлять не только школьных учителей, но и всех педагогов.

Основали праздник в 1966 году в Париже. Тогда на Специальной межправительственной конференции был подписан документ о социальном статусе учителей. С 1994 года празднование проходит под эгидой ЮНЕСКО. Датой Всемирного дня учителя избрали 5 октября.

Однако Украина до сих пор отмечает праздник педагогов по советской традиции – с переходной датой, приходящейся на первое воскресенье октября. Официально праздник был введен президентским указом от 11 сентября 1994 года.

Что можно дарить учителям

Украинское законодательство не запрещает дарить учителям подарки по праздникам. Но устанавливает определенные ограничения на их стоимость. Так, согласно статье 23 закона "О предотвращении коррупции" подарок не может стоить больше, чем "прожиточный минимум трудоспособного лица в день дарения". Для трудоспособных лиц он сейчас составляет 2920 грн. А вот общая стоимость подарков за год от человека или группы лиц не может превышать два прожиточных минимума.

Подарки учителям следует выбирать, опираясь на эти нормы. Это может быть чай или кофе, сертификат в книжный магазин, сладости или красивый блокнот с ручкой. Конечно, всегда уместны к празднику будут цветы.

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