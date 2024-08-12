Когда в Украине праздник Веры, Надежды, Любви и Софии по новому календарю в 2024 году: дата и традиции

Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – один из самых трогательных и символических праздников в украинской православной традиции. Он сочетает историю непоколебимой веры, мужества и материнской любви.

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Верующие с особой благодарностью и уважением вспоминают эти великие имена, чтя память святых мучениц. О традициях и новой дате этого праздника читайте в материале OBOZ.UA.

Кем были Вера, Надежда, Любовь и София

Вдова-христианка София и три ее дочери Вера, Надежда и Любовь жили во втором веке при гонениях на христиан, при императоре Адриане. Когда власть узнала об их вере, то хотела заставить женщин отречься от нее, но дочери отказались, после чего их замучили до смерти на глазах у матери. А через 3 дня она и сама скончалась на могиле детей.

С тех пор эти священные имена стали символами самых лучших человеческих качеств. Вера, Надежда и Любовь – три добродетели, на которых держится христианская вера. А их мать Софья, выдержавшая все испытания и сохранившая веру даже перед лицом смерти своих дочерей, стала символом мудрости, терпения и безграничной материнской любви.

Новая дата

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии ежегодно отмечался 30 сентября. Но с переходом УПЦ на новый юлианский календарь дата большого количества церковных праздников изменилась. С тех пор праздник Веры, Надежды, Любви и Софии выпадает на 17 сентября.

Традиции праздника

Каждый год в честь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в православных храмах совершается богослужение. Верующие обращаются к мученицам с просьбами о счастье в семье, здоровье детей и удачных родах.

Ранее также было заведено много плакать и жаловаться на жизнь в этот святой день. Считалось, что чем больше пролито слез, тем больше проблем обойдет стороной.

Запреты

В день Веры, Надежды, Любви и Софии категорически нельзя:

Работать по дому;

Заниматься рукоделием;

Жениться, венчаться или обручаться;

Ругаться с женщинами.

Молитва

В праздник Веры, Надежды, Любви и Софии каждой женщине следует прочесть особую молитву, которая убережет от зла и проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине празднуют День пасечника в 2024 году.

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