Когда в Украине празднуют день автомобилиста: дата в 2024 году

Одним из старейших профессиональных праздников в Украине является День автомобилиста и дорожника. Нашему государству он достался в наследство от Советского Союза, однако приобрел новый смысл.

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День автомобилиста имеет переходную дату. OBOZ.UA рассказывает, когда он будет отмечаться в 2024 году.

В официальный календарь праздников независимой Украины день, который чествует вклад автомобилистов и дорожников, добавили в 1993 году. Документ тогда 13 октября подписал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Праздник синхронизировали с советским Днем водителя, отмечавшимся в последнее воскресенье октября. Таким образом, в текущем году дата будет приходиться на 27 число.

Однако содержание праздника в независимой Украине претерпело коренные изменения. В советское время это был просто профессиональный праздник водителей. Но сейчас в этот день чествуют одновременно и тех, кто за рулем, и всех работников путевого хозяйства.

В своей поздравительной речи к празднику в 2008 году президент Виктор Ющенко объяснил это тем, что от автомобильной отрасли зависит успешное функционирование экономики в целом. Современные дороги позволяют объединять страну, а слаженная работа перевозчиков обеспечивает качество и своевременность множества жизненно необходимых услуг и производств.

При этом в отличие от советского подхода современная Украина рассматривает автодорожный и автотранспортный комплексы в синергии. Ведь работа одного невозможна без другого. Водителям нужны дороги, а дороги должны строиться водителям. Именно таким и видит украинское государство функционирование своей экономики в целом – гармоничное, объединенное и направленное на благо всех граждан.

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