Когда в Украине в августе празднуют День дальнобойщика: история праздника и поздравления

Традиционно в последнюю субботу августа украинцы отмечают день дальнобойщика. Этот праздник не установлен на государственном уровне, но это прекрасная возможность поздравить тех, благодаря которым мы всегда вовремя получаем продукты, важные вещи и грузы.

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Дальнобойщики занимаются перевозками как внутри страны, так и за рубежом. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и публикует искренние поздравления людям этой профессии.

День дальнобойщика

Профессия дальнобойщика впервые появилась в США, Канаде и Австралии. Впоследствии профессия распространилась по всему миру, а в ХХ веке стала особенно популярной.

Интересный факт: ученые подсчитали, что ежеминутно более 1,7 миллиона дальнобойщиков находятся в пути по всему миру.

В 1970-х годах прошлого столетия зародилась традиция коммуникации между водителями с помощью дальнего света.

На дальних трассах дальнобойщики работают парами. Кабина обычно имеет отсек для отдыха, оборудованный кроватью. А большие американские грузовики часто имеют позади кабины целую комнату.

Поздравление с профессиональным праздником

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С днем дальнобойщика поздравляю! Хочу пожелать быть культурными и отзывчивыми на своем пути, а также никогда не спешить и не опаздывать. Пусть мотор никогда не барахлит, а дороги всегда будут ровными и безопасными. Управляй своей машиной уверенно, и всегда помни – тебя ждут дома!

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Поздравляю с днем дальнобойщика. Хочу всегда выбирать легкий путь, избегать аварийных ситуаций и попадать только в счастливые приключения. Желаю исправной машины и хорошего настроения за рулем. Удачи тебе в пути и безопасности.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать ровных дорог, интересных путешествий и ярких приключений, хороших друзей на пассажирском сиденье, хорошего настроения и попутного ветра! Пусть твой личный путь всегда будет ровным, интересным и радостным!

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Хай вдалим завжди буде шлях

І на трасах, і в полях.

Нехай горить зелене світло,

Хай все буде на відмінно.

Настрою піднесенного

У цей день бажаю.

Далекобійника зі святом

Сьогодні я вітаю!

***

В день далекобійника

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!

***

Твоя доля і життя твоє – дорога.

Дороги – ти так багато бачив їх,

Професій різних на землі так багато,

Але далекобійник – найкраща з них!

***

Поздравляю с днем дальнобойщика. Я хочу встречать много славных людей на дорогах, видеть много перспектив на горизонтах. Желаю прогонять усталость и тревоги, всегда держаться бодро и уверенно. Счастливых дорог тебе и сопутствующей удачи в каждой поездке.

***

Поздравляю с днем дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет счастлива и спокойна. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и хорошей надежды на лучшее. Пусть дома ждет семья, пусть близкие тебе искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надежные товарищи, пусть каждый день обещает тебе удачу и успех.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине празднуют день строителя и публиковал искренние поздравления по случаю праздника.

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