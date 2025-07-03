Когда выйдет Apple Watch Ultra 3: каких обновлений ждать

Компания Apple сейчас всерьез занялась масштабным обновлением всех линеек своих гаджетов. Означает это, что и часы Apple Watch вскоре получат новую модель – Ultra 3.

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Как пишет издание MacRumors со ссылкой на информационный бюллетень Power On журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple Watch Ultra 3 должны выйти уже в этом году. При этом часы получат "значительные" новые функции. Заметных обновлений часов Ultra не было с 2023 года, только в прошлом году Apple Watch Ultra 2 получили вариант корпуса из черного титана.

Среди совершенно новых функций Гурман назвал спутниковое подключение, которое позволит отправлять текстовые сообщения, когда Wi-Fi и сотовая связь недоступны. Причем этот вариант связи будет работать без iPhone, добавил он.

Гурман также ожидает, что Apple Watch Ultra 3 будет поддерживать специальную версию 5G для умных часов. Для сравнения, современные модели Ultra поддерживают стандарт LTE.

Другие вероятные обновления для Apple Watch Ultra 3 включают чип S10 или новее, более быструю зарядку и широкоугольный OLED-дисплей, который будет давать более яркую картинку даже при просмотре под углом. Также новый дисплей будет иметь более высокую частоту обновления для режима всегда включенного дисплея. Впрочем, все эти улучшения уже были представлены в Apple Watch Series 10 в прошлом году.

В марте Гурман заявил, что Apple все еще имеет проблемы с запланированной функцией мониторинга артериального давления для Apple Watch. Поэтому до сих пор непонятно, будет ли она готова к выходу Ultra 3. Премьера гаджета должна состояться чуть больше, чем через два месяца.

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