Когда выйдет продолжение 'Дьявол носит Prada': что известно о фильме

Комедийная драма об обратной стороне индустрии моды "Дьявол носит Prada" стала хитом в 2006 году и подтолкнула карьеры молодых Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Почти два десятилетия спустя авторы фильма подтвердили: вскоре выйдет вторая часть истории.

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Я пишет издание Deadline, первые официальные сообщения о разработке сиквела появились еще в прошлом году. А сейчас уже известна даже дата премьеры ленты. Она выйдет 1 мая 2026 года.

Эксперты указывают на то, что выбранная дата совпадает с днем премьеры супергеройского блокбастера "Мстители: Судный день". Поэтому, возможно, студия в конце концов решит подвинуть дату выхода картины.

Оригинальный фильм был основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер 2003 года. Фильм рассказывал об Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), выпускнице журналистики, которая переезжает в Нью-Йорк и получает должность младшего ассистента у главного редактора модного журнала Миранды Пристли (Мерил Стрип).

Хотя пока никакой информации о кастинге продолжения "Дьявол носит Prada" нет, инсайдеры предполагают, что основная троица актрис – Хэтэуэй, Блант и Стрип – вернутся к своим ролям. Увидят ли зрители Найджела в исполнении Стэнли Туччи, пока неизвестно.

Ожидается, что история на этот раз сосредоточится именно на героине Мерил Стрип – редакторе Миранде Пристли, которая пытается удержать свое издание на плаву во времена, когда бумажная пресса уходит в прошлое.

Сценарий для "Дьявол носит Prada 2" снова напишет Алайн Брос МакКенна. Режиссер оригинального фильма Дэвид Франкел также ведет переговоры о возвращении к этой истории. Между тем, продюсер Венди Файнерман уже подтвердила, что снова будет работать над сиквелом.

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