Когда выйдет третий сезон 'И просто так': трейлер и что известно о сюжете

Уже этим летом сериал "И просто так" от стриминга Max вернется с третьим сезоном. Платформа уже показала трейлер новой части продолжения культового "Секса в большом городе" и раскрыла определенные изменения в сюжете и касте шоу.

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Ролик вышел на официальном YouTube-канале стриминга. Он анонсирует выход первых эпизодов сезона 29 мая.

В конце второго сезона Кэрри (Сара-Джессика Паркер) устроила перед переездом в Грамерси-парк последний ужин в своей легендарной квартире. Также она временно простилась с Эйданом (Джон Корбетт), который попросил ее подождать его (пять лет!), чтобы он мог позаботиться о своих детях в Вирджинии. Миранда (Синтия Никсон) получила новую работу в Human Rights Watch, а Шарлотта (Кристин Дэвис) решила возобновить карьеру, потому что ее дети вырасли и стали самостоятельнее, и устроилась в художественную галерею.

Первым изменением в сюжете, которое показали в трейлере, станет то, что Кэрри впервые в своей карьере займется написанием художественного романа. Также ролик намекает на то, что ее отношения с Эйданом снова переживут непростое испытание – у героини появится симпатичный сосед.

Изменения ждут и актерский состав шоу. Карен Питтман, игравшая профессора и подругу Миранда Нию Уоллес, покинула шоу из-за накладок в графике. Также сериал покинула Сара Рамирес, игравшая комика Че Диас – любовный интерес Миранды.

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