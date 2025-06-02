Когда выйдет третья часть детектива 'Ножи наголо': дата и тизер

Британский актер Дэниел Крейг, который распрощался с образом Джеймса Бонда, и которому до сих пор не могут найти замену, сам не почивает на лаврах. Уже до конца этого года он снова появится на экранах в образе сообразительного детектива Бенуа Бланка из кинофраншизы Netflix "Ножи наголо".

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Стриминг опубликовал тизер третьей из захватывающих полнометражных историй о расследовании загадочных убийств. А также назвал дату выхода фильма "Ножи наголо: Проснись, мертвец". Зрители увидят ее 12 декабря этого года.

О сюжете триквела тизер рассказывает совсем немного, но из ролика можно узнать, что зрителям предложат зловещую готическую атмосферу. Об этом в частности свидетельствуют драматические сцены в церкви, которых в тизере действительно немало. А главный герой в исполнении Крейга при этом называет дело, за которое берется, "невозможным преступлением". Синопсис ленты при этом гласит: "Бенуа Бланк возвращается в своем самом опасном деле".

Сценаристом и режиссером ленты снова выступил создатель франшизы Райан Джонсон ("Американское чтиво", "Звездные войны: Последние джедаи"). Вместе с Крейгом в фильме сыграют Кэрри Вашингтон, Джош Бролин и Мила Кунис. Первые двое воплотят священников, а Кунис досталась роль начальницы полиции. В каст ленты также вошли Кейли Спейни, Джош О'Коннор, Эндрю Скотт, Гленн Клоуз, Джереми Реннер, Томас Хейден Черч, Дарил Маккормак, Энни Гамильтон, Кэрри Фрэнсис и Маркус Эдвард Бонд.

Первый фильм серии "Ножи наголо" стал настоящим хитом проката в 2019 году. После чего франшизу неонуарных детективов перехватил Netflix. Сиквел с подзаголовком "Стеклянная луковица" вышел в декабре 2023 года и получил даже более одобрительную критику, чем оригинальная лента. В частности обозреватели хорошо отзывались об игре Крейга, который нашел новый ироничный подход к воплощению своего героя. К тому же серию "Ножи наголо" хвалят за прекрасно прописанных персонажей, которые находятся у Бенуа Бланка под подозрением. Их описывают, как нечто среднее между токсичным и симпатичным, а убийца при этом всегда остается абсолютно неуловимым до самого конца истории.

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