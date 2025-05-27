Том Круз хочет вернуться к одной из самых безумных ролей в своей карьере: кто такой Лес Гроссман

Американский актер Том Круз попрощался с самым большим проектом своей жизни – сейчас в прокате находится финальная часть франшизы "Миссия невыполнима", где он играл смелого спецагента Итана Ханта. Впрочем, останавливаться Круз не планирует и уже сейчас планирует свои дальнейшие роли. Среди них может оказаться еще один культовый образ из прошлого.

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Как пишет издание Variety, продолжаются переговоры о создании сольного фильма про персонажа культовой комедии "Гром в тропиках", кинопродюсере Лесе Гроссмане. Об этом в подкасте Happy Sad Confused рассказал режиссер ленты "Миссия невыполнима: Финальная расплата" Кристофер МакКуорри. По его словам, он имел очень обстоятельный разговор об этом с Томом Крузом.

"Разговоры, которые у нас были о Лесе Гроссмане, настолько забавные. [Круз и я] говорим об этом, у нас очень серьезные разговоры об этом и о том, как лучше всего это сделать. В конце концов, все сводится к тому, каков этот персонаж", – поделился МакКуорри.

По сюжету "Грома в тропиках", Гроссман является болтливым продюсером одноименного фильма, который пытаются снять герои комедии. Круз воплотил в ленте главного антагониста, который отличается свирепым нравом, относится к людям потребительски и постоянно ставит воплощение проекта под угрозу. Актеру пришлось играть в весьма непривлекательном пластическом гриме, который изменил его до неузнаваемости. Однако его работа была настолько удачной, что подарила киноискусству несколько действительно культовых сцен.

По словам МакКуорри, они с Крузом периодически возвращались к образу Гроссмана во время съемок "Финальной расплаты", чтобы немножко расслабиться и отвлечься. Например, часто импровизировали на эту тему во время перерывов на еду.

"Мы даже не думаем о структуре, мы играем со сценами. Просто сидеть за завтраком, не говоря о фильме, который мы снимаем, хотя бы на минуту, – это такое расслабление. И просто импровизировать с Томом, который играет Леса Гроссмана за столом, это было одной из настоящих радостей создания этого фильма. Это все то, что мы делали, планируя будущее, пока боролись с настоящим", – пояснил режиссер.

Если судьба "Финальной расплаты", над которой МакКуорри работал вместе с Крузом, будет успешной, то можно рассчитывать и на то, что сольная лента о Лесе Гроссмане может быть удачной. Сейчас восьмая часть "Миссии невыполнимой" стала крупнейшим кассовым хитом уикенда ко Дню памяти в США за всю историю. Она заработала рекордные для серии 63 миллиона долларов за выходные и примерно 77 миллионов долларов за четырехдневный праздничный период.

Когда начнется работа над сольным фильмом о Лесе Гроссмане, пока неизвестно. Впрочем, и сам проект пока существует в виде режиссерской задумки – о том, что для него набирают команду, сообщений найти не удалось.

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