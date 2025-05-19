Том Круз заинтриговал заявлением о еще одном фильме 'Топ Ган'

Несмотря на то, что актер Том Круз завершает свое участие во франшизе экшн-фильмов "Миссия невыполнима", он все же не закрывает для себя тему со зрелищными блокбастерами. Так недавно он намекнул, что одним из следующих его проектов может стать продолжение серии фильмов "Лучший стрелок" (Top Gun).

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Как пишет издание Variety, в недавнем интервью Today Show Australia Круз сказал, что он и его команда "работают" над потенциальными продолжениями для "Лучшего стрелка: Меверика" 2022 года и гоночного триллера 1990 года "Дни грома". "Да, мы думаем и обсуждаем множество различных историй и то, что мы могли бы сделать и что возможно", – сказал актер.

При этом он пояснил, что этими двумя идеями его работа сейчас не ограничивается. "Есть множество других фильмов, над которыми мы сейчас активно работаем. Я всегда снимаю фильм, готовлю фильм, публикую фильм. Я только что закончил фильм с Алехандро Иньярриту, который снял "Выжившего", и мы выпустим его. Это был необычный опыт, и [режиссер "Миссии невыполнима" Кристофер МакКуорри] и я всегда работаем над несколькими разными фильмами", – рассказал Том Круз.

Его блокбастер "Лучший стрелок: Маверик" вышел на экраны в мае 2022 года и стал кассовым хитом, собрав 1,49 миллиарда долларов по всему миру. Спортивная драма "Дни грома" вышла на экраны через четыре года после оригинального "Лучшего стрелка" и принесла своим создателям 157 миллионов долларов (без учета инфляции).

Круз впервые начал переговоры о возвращении к "Дням грома 2" еще в ноябре 2024 года, а продюсер "Лучшего стрелка: Мэверик" Джерри Брукхаймер также обсуждал возвращение в эту киновселенную. В оригинальной спортивной драме речь шла о Коуле Трикле Крузе, гонщике-изгое, выбранном для участия в новой команде NASCAR, которую возглавляет некогда легендарный покоритель автотрасс Гарри Хогге (Роберт Дюваль).

В январе 2024 года Variety сообщил, что "Лучший стрелок 3" находится в разработке в Paramount. Соавтор сценария "Меверика" Эрен Крюгер работает над новым скриптом, и студия надеется вернуть режиссера Джозефа Косински для триквела. По крайней мере, об этом говорят источники в Голливуде.

Как упомянул Круз, его следующий проект – безымянный фильм с режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Variety эксклюзивно сообщил в октябре 2024 года, что съемки должны начаться в Великобритании уже в ноябре того же года. Вместе с Крузом в актерский состав ленты вошли Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс и Софи Уайлд.

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