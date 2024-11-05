Концовка будет эпической: сериал 'Внешние отмели' завершат пятым сезоном

"Внешние отмели" (англ. Outer Banks) – американский приключенческий телесериал, премьера которого состоялась 15 апреля 2020 года на Netflix. Первый сезон был довольно успешным, поэтому франшиза была продолжена.

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Сюжет рассказывает о подростках, которые после разрушительного урагана находят карту и отправляются на поиски легендарного сокровища. Netflix сообщил, что "Внешние отмели" завершат пятым сезоном.

Джон Би и трое его друзей отправляются на поиски клада, связанного с пропавшим отцом Джона. Основное действие происходит на острове, жители которого делятся на две группы – богатую (акулы) и бедную (живцы).

На карту поставлено будущее. Во втором сезоне Поуп, Киара и Джей-Джей ищут способы доказать невиновность лучшего друга в убийстве шерифа Питеркин, а Сара и Джон Би пытаются спастись от серьезной угрозы на Багамах.

Дальше приключения продолжались в Карибском море и далеко за его пределами, ведь друзья пытались найти легендарный потерянный город.

Стало известно, что пятый сезон станет последним.

"Финал 4 сезона, который является первым полнометражным эпизодом шоу, готовит основу для эпического последнего сезона", – отметили создатели сериала Джош Пейт, Джонас Пейт и Шеннон Берк.

В целом история создания началась, когда они наткнулись на фотографию подростков на пляже в сумерках во время отключения электроэнергии.

"Эта фотография породила идею для истории о четырех лучших друзьях, которые хотят только хорошо проводить время. С самого начала мы представляли тайну, которая приведет к пятисезонному путешествию приключений, поиску сокровищ и дружбы. Так и родились "Внешние отмели", – говорится в сообщении.

Сейчас сценаристы в разгар работы над сюжетом 5 сезона.

Четвертый сезон "Внешних отмелей" дебютировал под номером 1 в Global Top 10 English TV после релиза 10 октября и оставался в топ-10 в течение трех недель, достигнув топ-10 в 74 странах.

"Мы всегда знали с самого начала, какой будет последняя сцена", – отметил Джош Пейт.

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