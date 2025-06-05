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"Конвертики" из лаваша с творогом и зеленью: рецепт идеального блюда для пикника
Если не знаете, что взять с собой на пикник, идеальным продуктом для приготовления сытных и быстрых блюд будет лаваша. Его можно готовить с абсолютно разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" с творогом, моцареллой и зеленью.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Кисломолочный сыр
- Укроп
- Соль, перец
- Яйца
- Молоко
- Моцарелла
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте укроп, моцареллу и соль, перемешайте.
2. Лаваш разрежьте на полоски, (хотите маленькие конвертики, нарезайте тонкие, если большие то шире). Выложите начинку и заверните "конвертиком".
3. Яйца взбейте с молоком и специями обмокните в них конвертики и обжарьте на масле до золотистого цвета на среднем огне. Но можно и без яиц, просто на сухой сковороде.
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