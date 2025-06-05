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"Конвертики" из лаваша с творогом и зеленью: рецепт идеального блюда для пикника

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Если не знаете, что взять с собой на пикник, идеальным продуктом для приготовления сытных и быстрых блюд будет лаваша. Его можно готовить с абсолютно разными начинками.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" с творогом, моцареллой и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Кисломолочный сыр
  • Укроп
  • Соль, перец
  • Яйца
  • Молоко
  • Моцарелла

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте укроп, моцареллу и соль, перемешайте.

Творожная начинка

2. Лаваш разрежьте на полоски, (хотите маленькие конвертики, нарезайте тонкие, если большие то шире). Выложите начинку и заверните "конвертиком".

Приготовление блюда

3. Яйца взбейте с молоком и специями обмокните в них конвертики и обжарьте на масле до золотистого цвета на среднем огне. Но можно и без яиц, просто на сухой сковороде.

Готовое блюдо

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