"Конвертики" из лаваша с творогом и зеленью: рецепт идеального блюда для пикника

Если не знаете, что взять с собой на пикник, идеальным продуктом для приготовления сытных и быстрых блюд будет лаваша. Его можно готовить с абсолютно разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" с творогом, моцареллой и зеленью.

Ингредиенты:

Лаваш

Кисломолочный сыр

Укроп

Соль, перец

Яйца

Молоко

Моцарелла

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте укроп, моцареллу и соль, перемешайте.

2. Лаваш разрежьте на полоски, (хотите маленькие конвертики, нарезайте тонкие, если большие то шире). Выложите начинку и заверните "конвертиком".

3. Яйца взбейте с молоком и специями обмокните в них конвертики и обжарьте на масле до золотистого цвета на среднем огне. Но можно и без яиц, просто на сухой сковороде.

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