Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Диетологи и врачи советуют непременно включать в свой рацион разного рода зелень, ведь эти растения богаты разнообразными питательными веществами, поэтому приносят здоровью большую пользу. Однако набор популярных видов трав, которые мы потребляем ежедневно, не так велик – укроп, петрушка, салаты, базилик, руккола, шпинат.

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Да, это замечательная зелень, но что делать, если вам хочется разнообразия? В таком случае вы можете легко вырастить на своем огороде кое-что действительно необычное. OBOZ.UA рассказывает о таких культурах подробнее.

Марь (земляничный шпинат, лебеда многолистная)

Этот родственник шпината и лебеды называют чемпионом по содержанию железа, богат он также и белком (до 3% от общей массы). В пищу можно употреблять как листья, так и ягоды растения, из которых варят компоты и конфитюры.

Высевают марь рано весной, как только сойдет снег, ведь это устойчивая к холоду культура. К составу почвы она неприхотлива, может расти даже в песке.

Курай содовый

Эту весеннюю зелень можно найти в итальянской кухне, а вот в остальной Европе она встречается довольно редко из-за специфики выращивания. Тонкие стебли растения имеют солоноватый морской привкус и содержат немало клетчатки и калия. Эту зелень добавляют в салаты и обжаривают в масле, например, с беконом.

Курай требует для выращивания солнечного места и хорошо дренированной почвы. Выращивать его нужно только из свежих семян, ведь они быстро теряют всхожесть.

Портулак огородный

По сути, это дикорос, который можно поселить у себя на огороде. Портулак имеет мясистые листочки с лимонным вкусом, в которых содержится много омега-3, витаминов E, A и C, антиоксидантов.

Это чрезвычайно неприхотливая культура, которая растет даже в песчаных и сухих почвах. Но очень быстро разрастается и может вытеснять другие огородные растения. Поэтому портулак лучше выращивать в контейнерах.

Амарант

Нередко это растение используют как декоративное. Но оно имеет приятный свежий вкус, похожий на вкус шпината, и является источником ценных белков. Эту питательную зелень особенно ценят в Японии. Лучше всего потреблять ее в виде микрогрина.

Амарант довольно неприхотливое растение, которому нужно немало солнца и регулярный полив. Сеют его сразу в грунт, смешивая очень мелкие семена растения с песком, который маленькими щепотками закладывают в землю.

Кулантро (мексиканский кориандр)

Эта зелень родом из Южной Америки понравится любителям кинзы, ведь имеет похожий, но более выраженный вкус. Кулантро богато эфирными маслами, которые стимулируют пищеварение. Растение добавляют к мясным и острым блюдам. А еще готовят на его основе маринады.

Кулантро любит влажную почву и затененные участки. Это растение довольно просто выращивать в горшке, поэтому его можно попробовать завести даже не на огороде, а на собственном подоконнике.

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