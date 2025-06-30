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Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Диетологи и врачи советуют непременно включать в свой рацион разного рода зелень, ведь эти растения богаты разнообразными питательными веществами, поэтому приносят здоровью большую пользу. Однако набор популярных видов трав, которые мы потребляем ежедневно, не так велик – укроп, петрушка, салаты, базилик, руккола, шпинат.

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Да, это замечательная зелень, но что делать, если вам хочется разнообразия? В таком случае вы можете легко вырастить на своем огороде кое-что действительно необычное. OBOZ.UA рассказывает о таких культурах подробнее.

Марь (земляничный шпинат, лебеда многолистная)

Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Этот родственник шпината и лебеды называют чемпионом по содержанию железа, богат он также и белком (до 3% от общей массы). В пищу можно употреблять как листья, так и ягоды растения, из которых варят компоты и конфитюры.

Высевают марь рано весной, как только сойдет снег, ведь это устойчивая к холоду культура. К составу почвы она неприхотлива, может расти даже в песке.

Курай содовый

Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Эту весеннюю зелень можно найти в итальянской кухне, а вот в остальной Европе она встречается довольно редко из-за специфики выращивания. Тонкие стебли растения имеют солоноватый морской привкус и содержат немало клетчатки и калия. Эту зелень добавляют в салаты и обжаривают в масле, например, с беконом.

Курай требует для выращивания солнечного места и хорошо дренированной почвы. Выращивать его нужно только из свежих семян, ведь они быстро теряют всхожесть.

Портулак огородный

Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

По сути, это дикорос, который можно поселить у себя на огороде. Портулак имеет мясистые листочки с лимонным вкусом, в которых содержится много омега-3, витаминов E, A и C, антиоксидантов.

Это чрезвычайно неприхотливая культура, которая растет даже в песчаных и сухих почвах. Но очень быстро разрастается и может вытеснять другие огородные растения. Поэтому портулак лучше выращивать в контейнерах.

Амарант

Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Нередко это растение используют как декоративное. Но оно имеет приятный свежий вкус, похожий на вкус шпината, и является источником ценных белков. Эту питательную зелень особенно ценят в Японии. Лучше всего потреблять ее в виде микрогрина.

Амарант довольно неприхотливое растение, которому нужно немало солнца и регулярный полив. Сеют его сразу в грунт, смешивая очень мелкие семена растения с песком, который маленькими щепотками закладывают в землю.

Кулантро (мексиканский кориандр)

Красивая и полезная: какую необычную для Украины зелень можно посадить на даче

Эта зелень родом из Южной Америки понравится любителям кинзы, ведь имеет похожий, но более выраженный вкус. Кулантро богато эфирными маслами, которые стимулируют пищеварение. Растение добавляют к мясным и острым блюдам. А еще готовят на его основе маринады.

Кулантро любит влажную почву и затененные участки. Это растение довольно просто выращивать в горшке, поэтому его можно попробовать завести даже не на огороде, а на собственном подоконнике.

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