Как выращивать физалис в Украине: растение, которое добавит красок в огород и вкуса в жизнь

Физалис относится к тем растениям, которые прекрасно смотрятся в саду от ранней весны, когда он только просыпается, до глубокой осени, когда вся природа уже погружается в зимний сон. При этом он может быть не только декоративным, но и съедобным.

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Как правильно выращивать физалис, рассказало издание Agronomist. А также как отличить декоративные сорта от съедобных.

По ботанической классификации физалис является родственником картофеля и баклажанов, ведь тоже относится к семейству пасленовых. Ученые насчитывают до 120 видов этого растения, а встретить их можно в природных ареалах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Растение имеет прямой стебель и довольно крупные, длиной до 15 сантиметров листья, расположенные попарно. В зависимости от сорта, физалис может вырастать от 20 до 120 сантиметров. Цветы этого растения довольно невзрачные, а вот плоды напоминают китайские бумажные фонарики яркого оранжевого цвета и часто имеют внутри крупную ягоду, которая сохраняется до первых морозов и прекрасно смотрится в осеннем саду и на первом снегу.

Главное отличие декоративного и съедобного физалиса заключается в свойствах его плодов. Декоративные сорта (физалис обыкновенный и физалис Франше) имеют коробочку с плотной оберткой, которая долго сохраняет форму даже после высыхания. А вот ягоды этих сортов жесткие и горькие на вкус и содержат ядовитые алкалоиды. Съедобные же сорта физалиса имеют тонкую обертку и не слишком выразительную окраску коробочки. Когда плод подсыхает, она легко снимается с ягоды. А вот сама ягода имеет яркий желто-оранжевый или янтарный цвет и кисло-сладкая на вкус с ананасовыми или томатными нотками. Съедобный физалис солят, маринуют, готовят из него варенье и цукаты и тому подобное.

К условиям выращивания физалисы нетребовательны. Хотя любят солнце, могут расти и в полутени. Однако в солнечных местах будут лучше цвести и плодоносить. Почва растению нужна нейтральная, известковая – в кислой физалис может даже заболеть. Также стоит позаботиться, чтобы земля была рыхлая и хорошо подкормлена удобрениями.

Зиму с морозами физалисы переносят хорошо, поэтому в украинском климате растут успешно. В поливе нуждаются в зависимости от погоды – в дождливые периоды вносить влагу можно раз в неделю и реже, а в жару и засуху стоит поливать растение через день.

Из удобрений физалис любит органику – перегной и компост. Если вы хотите улучшить состав почвы для растения, вы можете подкормить его золой, взяв средство из расчета два стакана на один квадратный метр. Минеральное удобрение для физалиса готовят в такой пропорции: 10-20 граммов калийной соли, 10-20 граммов суперфосфата и 10 граммов аммиачной селитры на 10 литров воды. Этого количества хватит на квадратный метр грядки. Раствор вносят трижды за сезон: в самом начале, когда растение только начинает развиваться, затем после цветения – в период формирования завязи и напоследок в конце вегетативного сезона.

Физалис – многолетнее растение, поэтому будет украшать ваш сад действительно долго. Но он склонен сильно разрастаться, поэтому каждые 5-7 лет посадки стоит будет омолаживать – прореживать и подрезать.

Вырастить его можно из семян. В таком случае семена используют для изготовления рассады или закладывают в открытый грунт осенью или весной. На рассаду семена физалиса высевают во второй половине апреля, используя для этого торфяные горшочки, которые потом просто вкапывают на клумбе или на огороде. Время для этого наступает после завершения ночных заморозков. Но в первое время молодые растения лучше укрывать от солнца и холодного ветра и регулярно поливать, не допуская пересыхания субстрата.

Многолетние физалисы хорошо размножаются делением, так как имеют развитые ползучие корневища. Во время прореживания растение выкапывают с корнем и делят на части, которые затем рассаживают. Закапывать их нужно на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

Черенкование физалиса для размножения производят в июле. Для этого используют молодые верхушечные части стебля с двумя-тремя здоровыми почками.

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