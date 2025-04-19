Красивый и дешевый: остров возле Вьетнама предлагает выгодный отпуск

Вьетнам заслужил звание одного из самых популярных направлений для отдыха в юго-восточной Азии. Это довольно большая страна с богатой культурой, тут можно найти немало интересных уголков, где будет хорошо провести отпуск.

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Как пишет издание Express, одним из таких уголков является живописный остров Фукуок. Это самый большой клочок суши, расположенный у побережья Вьетнама. Его омывают воды Сиамского залива Южнокитайского моря, а здешние пляжи называют действительно незабываемыми. Еще более приятными могут стать местные цены.

Уже в апреле температура воздуха на Фукуоке превышает 25 градусов тепла и может достигать отметки +30. То есть купальный сезон на острове можно открывать уже прямо сейчас.

Чем еще привлекает туристов Фукуок, так это низкими ценами. Так, по данным туристического сайта Nomads, 0,5 литра пива на Фукуоке стоит примерно 65 гривен. Среди местных сортов советуют Saigon Beer, также известный как Bia Saigon. Также попробовать рекомендуют напитки брендов Hanoi Beer и Bia Hoi.

Поесть на острове тоже можно совсем недорого. Полноценный ужин на одного человека обойдется в очень скромные 90 грн. При этом вам предоставят свежие морепродукты и другие местные деликатесы.

По подсчетам опытных путешественников, месяц жизни в режиме цифрового кочевника на Фукуоке обойдется где-то в 45 000 гривен. Если останавливаться здесь на короткий период, то ночь в приличном жилье, арендованном через сервис Airbnb, в среднем будет стоить 1500 грн. В то время как снять апартаменты с одной спальней на месяц обойдется в среднем в 25 000 грн.

Сервис Tripadvisor утверждает, что белые пески и тропические воды острова привлекают любителей пляжного отдыха со всего мира. Любителям морских развлечений здесь предложат снорклинг, дайвинг и рыбалку. Впрочем, водные лыжи, парусный спорт и ловля кальмаров здесь тоже вполне доступны.

Хотите получить аутентичный местный опыт? В таком случае эксперты советуют ранним утром подняться, чтобы сходить на рынок Дуонг Донг. Здесь вы сможете поторговаться за свежие продукты и запастись местными деликатесами на весь отпуск.

Из минусов опытные туристы отмечают недостаточно развитую туристическую инфраструктуру. Если вы любите ночные клубы и вечеринки, вам может быть на Фукуоке скучно. Также остров может неприятно поразить обилием мусора на улицах. Здесь идет активное строительство гостиничных комплексов, поэтому некоторые территории могут казаться несколько запущенными. Тем не менее, здешние пляжи и море стоят того, чтобы увидеть их.

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