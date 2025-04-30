Крысы не подойдут к кормушкам для птиц: какие запахи использовать

Крысы являются одними из самых нежелательных посетителей любого сада, а кормушки для птиц являются одной из главных причин их появления.

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Более того, они также могут распространять болезни, представляя серьезную опасность для садовых птиц. Крысы могут съесть большое количество семян, повредить кормушки и даже отпугнуть птиц, которых вы пытаетесь привлечь. Ричард Грин, эксперт Kennedy Wild Bird and Pet Food Supplies, рассказал, как бороться с ними, пишет Express.

По его словам, есть четыре естественных отпугивателя, которые могут помочь держать крыс на расстоянии: эвкалипт, цитронелла, кайенский перец и перечная мята.

"Эти сильные запахи неприятны грызунам", – объясняет он. "Они обеспечат естественную защиту, если их разместить вблизи кормушек для птиц".

Попытайтесь смочить ватные шарики в эфирных маслах или посыпать хлопьями перца у основания кормушек.

Чтобы дополнительно защитить свои кормушки, используйте защищенные от проливки конструкции, которые не дадут вредителям проникнуть в них.

Грин также советует выбирать металлические шесты для кормушки, а не деревянные или ПВХ, на которые крысы иначе забирались бы и жевали.

Наконец, избегайте перенаполнения кормушек, поскольку избыток семян часто высыпается и привлекает грызунов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы крысы держались подальше от сада.

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