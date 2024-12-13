Кто пошел на пикник? Загадка, которая 'сломает' вам мозг

Головоломки – отличный способ держать мозг в тонусе. Многочисленные исследования показали, что регулярные мозговые тренировки улучшают работу префронтальной коры, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

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В сети набирает популярность непростая головоломка. Попытайтесь отгадать загадку.

"Пара, которая имела 5 сыновей, уехала на пикник. У каждого сына было 7 сестер. У каждой сестры было по три ребенка. Сколько людей уехало на пикник?".

Эта головоломка, кажется, не содержит ничего слишком сложного, а задает один простой вопрос: сколько людей поехало на пикник?

Однако не все так просто. Ключевое требование для решения также включает очень пристальное внимание ко всем предоставленным деталям. Кроме того, у вас есть всего 10 секунд, чтобы ответить.

Правильный ответ

На первый взгляд это кажется довольно простым вопросом, и все, что вам нужно сделать, это составить всех упомянутых людей, а это 35. Хотя пользователь Instagram не оставил ответа в публикации, правильный ответ, кажется, скрыт в тщательно сформулированном сообщении в начале.

На пикник ушло только двое – та пара, о которой говорилось сначала.

Больше нигде в условии задачи речь не идет о том, что кто-то другой собирается на пикник, здесь просто подчеркивается, сколько детей у пары и сколько у них внуков.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

почувствуйте себя детективом и попробуйте быстро найти одинаковые отпечатки пальцев ;

или попробуйте поискать ботинок на веселом изображении с черепахой;

или рискните разгадать "гарвардскую головоломку", поставившую многих в тупик.

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