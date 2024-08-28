Кто празднует именины 28 августа по новому календарю

День ангела в христианской традиции – важный праздник. По поверьям, святой покровитель, чье имя носит человек, защищает его на всем жизненном пути.

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28 августа именины празднуют Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна. Детальнее об именинниках – читайте в материале OBOZ.UA.

Именинники 28 августа 2024

В переводе имя Василий означает "царь" или "царственный". В детстве это спокойный и воспитанный мальчик, любящий учиться. Во взрослом возрасте Василий – легкая в общении, дружелюбная и смелая личность. Он всегда готов прийти на помощь.

Георгий – древнегреческое имя, толкуемое как "земледельец". Это веселые, артистические и страстные мужчины, подверженные рискам и авантюрам. Георгии – настоящие романтики, отличающиеся красноречием и щедрыми жестами.

Иван – древнеиудейское имя, в переводе означает "милость Божия". С детства Иванко – очень добрый и порядочный ребенок, который не склонен к баловству и остро реагирует на критику. Во взрослом возрасте умеет постоять за себя и больше всего ценит стабильность.

Макар – в переводе с древнегреческого означает "блаженный". С детства это очень талантливая, но несколько неуверенная в себе личность. Во взрослом возрасте остается скромным, тихим и уравновешенным, любит размеренную жизнь и не подвержен рискам.

Моисей – с древнееврейского переводится как "спасенный из воды". С детства это самодостаточный и независимый мальчик. А во взрослом возрасте Макар становится настоящим карьеристом, стремящимся к успеху, славе и богатству.

Николай – имя имеет древнегреческое происхождение, толкуется как "победитель народов. С детства Николаи спокойны, обычно имеют какое-то одно хобби, которому посвящают все свободное время. Во взрослом возрасте – ответственные, честные требовательные личности, часто преуспевающие в карьере.

Павел – с латинского означает "младший". В детстве Павел очень отзывчив и эмоционален. Во взрослом возрасте становится подлинным интеллектуалом, который может поддержать разговор на любую тему. Павел – общительная и искренняя личность.

Сергей – в переводе с латыни "знатный". Привередливый мальчик с детства любит привлекать к себе внимание. А во взрослом возрасте Сергеи любят брать на себя ответственность и становятся настоящими защитниками слабых.

Федор – имеет древнегреческие корни, переводится как "подарок Бога". В детстве активный, независимый и даже непослушный Федор с возрастом становится очень трудолюбивым, настойчивым и творческим лидером в коллективе.

Анна – с древнееврейской толкуется как "благодать". В детстве это милая и ласковая девочка, которая однако часто терпит обиды от сверстников – ею часто пользуются. Во взрослом возрасте становится очень исполнительной, трудолюбивой. Анна всегда остается верна своим ценностям.

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