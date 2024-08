Какой праздник отмечают 28 августа: кто родился в этот день

Хотите хорошо провести день – найдите себе для этого праздник. Это не просто рекомендация, а совет внимательнее посмотреть в календарь, ведь на 28 августа приходится несколько забавных дат, которые точно поднимут вам настроение.

Кто отмечает именины 28 августа

Кто отмечает именины 28 августа

По новому церковному календарю на этот день приходится немало именин. Так сегодня свой праздник люди с такими именами:

мужчины – Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор;

женщины – Анна.

Какие праздники приходятся на 28 августа

Ла Томатина – в последнюю среду августа Испания отмечает один из самых безумных праздников года. Фестиваль Ла Томатина проходит в городе Буньоль, что в Валенсии. В этот день 10-тысячный городок принимает до 40 тысяч желающих покидаться друг в друга помидорами. Поэтому все витрины и окна на нижних этажах заранее закрывают специальными щитами и дают гостям свободу. В 10 утра на главную площадь въезжают грузовики с помидорами, дальше все желающие пытаются залезть на смазанный мылом столб, на вершине которого висит хамон. Когда кто-нибудь сможет его сорвать, начинается побоище, которое длится ровно час. После чего все расходятся есть паэлью, танцевать под живую музыку и, конечно же, принимать душ.

День галстука-бабочки – этот аксессуар считается признаком экстравагантного, а иногда даже чудаковатого стиля. Тем не менее, без бабочки не обходится ни один костюм для поистине торжественного события. Его надевают на свадьбы, юбилеи и вручение наград. Но можно выбрать вариант с веселым принтом и украсить им ежедневный наряд для работы. И сегодня самое время сделать это.

День красного вина – об этом напитке говорят, что его умеренное употребление очень полезно для здоровья сердца. За право называться родиной красного вина соревнуются Китай и Армения. В Китае первый напиток, похожий на современное вино, был изготовлен примерно 7000 лет назад. Сок красного винограда тогда ферментировали с медом, рисом и плодами боярышника. А вот на армянских землях первая полноценная винокурня работала уже 6100 лет назад. Как бы то ни было, сейчас свое красное вино делают во всех странах мира, где может расти виноград. Конечно, гордится своими сортами и Украина.

Исторические события 28 августа

1565 – основан Сан-Агостин (Флорида), первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке.

1609 – английский мореплаватель Генри Гудзон открыл залив Делавэр.

1789 – астроном Уильям Гершель открыл Энцелад, спутник Сатурна.

1845 – вышел первый номер авторитетного научного журнала "Scientific American".

1850 – в Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин". Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, поскольку сам Вагнер сбежал из Германии из-за выданного ордера на его арест из-за участия в Дрезденском восстании.

1883 – извержение вулкана Кракатау.

1892 – украинский писатель Иван Франко обвинен австрийскими властями в распространении незаконной литературы.

1910 – Черногория провозгласила полную независимость от Турции, став независимым королевством во главе с монархом Николаем I.

1914 – совершил свой первый полет первый цепелин с крестообразным хвостом, "LZ-27". Осуществив около 50 полетов, он разбился в 1916 году во время вынужденной посадки.

1937 – японский автопроизводитель Toyota стал независимой компанией, ее основателем выступил Китиро Тойода.

1941 – принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, который начал депортацию немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан и концлагерь-трудармии.

1956 – в Киеве открыт памятник Ивану Франко

1961 – в Торонто открыт Хоккейный зал славы.

1963 – Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольна произносит знаменитую речь "У меня есть мечта".

1968 – сингл "Hello, I Love You" группы "The Doors" продан в количестве одного миллиона копий.

1974 – Совет Министров СССР принял постановление № 677 о выдаче паспортов колхозникам, что уравнивало их в правах с горожанами.

1976 – в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.

1988 – произошла трагедия во время авиашоу на военной базе Рамштайн, 70 погибших.

1990 – Ирак аннексировал Кувейт, что в конечном итоге привело к войне в Персидском заливе.

1991 – отправлен в отставку последний Кабинет министров СССР.

Родившиеся 28 августа знаменитости

1749 – Иоганн Вольфганг фон Гете, немецкий ученый и писатель ("Фауст", "Страдания молодого Вертера").

1863 – Андре Блондель, французский физик, изобретатель осциллографа.

1877 – Чарльз Стюарт Роллс, один из соучредителей компании "Роллс Ройс".

1887 – Дмитрий Дяченко, украинский архитектор и общественный деятель

1890 – Дмитрий Загул, поэт, переводчик, литературовед. Погиб в большевистских концлагерях на Колыме примерно в 1944 году.

1917 – Джек Кирби, американский художник, редактор комиксов, принимавший участие в создании таких персонажей, как Капитан Америка, Халк, Фантастическая четверка, Люди Икс и других.

1919 – Годфри Хаунсфилд, изобретатель метода компьютерной томографии, лауреат Нобелевской премии по медицине.

1922 – Мария Лисовская, украинская писательница.

1942 – Стерлинг Моррисон, гитарист нью-йоркской группы Velvet Underground.

1961 – Дженнифер Кулидж, американская актриса, звезда сериала "Белый лотос".

1962 – Дэвид Финчер, британский кинорежиссер ("Бойцовский клуб", "Семь", "Социальная сеть").

1965 – Шаная Твейн, канадская кантри-исполнительница и Сатоси Тадзири, создатель вселенной Покемонов.

1969 – Джейсон Пристли, американский актер ("Район Беверли-Хиллз") и Джек Блэк, американский актер и музыкант.

1973 – Евгений Дикий, украинский ученый, публицист и военнослужащий, глава Национального антарктического научного центра.

1982 – Лиэнн Раймс, американская исполнительница и актриса.

2000 – Юлиан Ступак, офицер Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

