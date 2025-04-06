Куда поехать в Таиланде: места, которые запомнятся надолго

Таиланд привлекает удивительным разнообразием – здесь каждый найдет что-то для себя. Любителям гастрономии понравятся уличная еда, рынки и изысканные рестораны. Ищущим внутренней гармонии откроется мир буддийских храмов и монастырей. А поклонники активного отдыха смогут отправиться в походы через джунгли и горные массивы.

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И, конечно, Таиланд – это еще и одни из самых красивых пляжей в мире. Эксперты Lonely Planet опубликовали обзор восьми самых интересных локаций, которые следует включить в свой маршрут.

Бангкок

Часто путешественники воспринимают Бангкок как "пункт пересадки". Но, остановившись здесь хотя бы на несколько дней, вы откроете для себя один из самых интересных мегаполисов Юго-Восточной Азии. Это место, где старинные храмы гармонично соседствуют с небоскребами, а уличная еда легко конкурирует с кухней ресторанов со звездами Michelin.

Город с населением более 10 миллионов человек может показаться хаотичным. В Бангкоке работают десятки тысяч ресторанов: от семейных кафе до экзотических гастрономических точек. Но настоящий вкус Бангкока – это его уличная еда: пад тай, том ям, куриные сатай, зеленый карри.

Культурная программа тоже впечатляет. Величественный Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, Ват Арун – это не просто туристические достопримечательности, а часть национальной идентичности. А вечером город меняется: ночные рынки, rooftop бары, шоу, фуд-корты и концертные площадки наполняют пространство движением и звуками.

Верхний залив

К югу от Бангкока, всего за час-два езды, расположены одни из самых известных рынков Таиланда. Среди них – Дамноен Садуак, поражающий красками и активностью с самого утра. Его лодки, наполненные фруктами, овощами, цветами и готовой едой, создают настоящее шоу на воде.

Недалеко – рынок Ампхава, менее туристический, но популярный среди местных. По вечерам здесь разворачивается живая атмосфера с фонарями, музыкой и лодками с морепродуктами.

На суше стоит посетить железнодорожный Маэклонг – уникальное место, где поезд несколько раз в день проезжает прямо через рынок. Еще одна интересная локация – зеленый остров Банг-Качао, идеальный для велосипедной прогулки по узким тропинкам среди тропической зелени.

Пхукет

Пхукет – самый большой остров Таиланда и одно из самых популярных туристических направлений страны. Но за громкими пляжами скрывается уникальная история и культурное разнообразие.

Остров объединяет китайское хоккийское, малайское и европейское наследие, которое проявляется во всем: от кухни до архитектуры. Стоит отведать o-aew (десерт из семян растений), o-tao (омлет из устриц со свиными шкурками) или moo hong – пряную тушеную свинину, которую найти за пределами Пхукета непросто.

Исторический Старый город – это прогулка по узким улочкам с колониальными зданиями, яркими фасадами и атмосферными кафе. Конечно, Пхукет – это еще и пляжи мирового уровня: Карон, Патонг, Ката и десятки малоизвестных бухт для уединения.

Чиангмай

Чиангмай – бывшая столица Ланна, город с уникальной историей, расположенный на севере Таиланда. Это отличная база для исследования окрестных гор, водопадов, пещер и этнических поселений.

Город славится великой архитектурой храмов. Ват Пхра Тхат Дой Сутхэп расположен на холме и открывает панораму на город. Ват Суан Док – усыпальница бывшей королевской семьи, а Ват Чеди Луанг, построенный более 600 лет назад, поражает своими масштабами и историей.

Национальный парк Кхао Яй

Расположенный всего в 2,5 часах от Бангкока, Кхао Яй – один из старейших и самых известных национальных парков Таиланда, входящий в список ЮНЕСКО. Его площадь более 2100 кв. км включает леса, горы, пастбища, водопады и места обитания диких животных.

Здесь можно увидеть слонов, обезьян, медведей, а с гидом – даже леопардов или редких птиц. Туристы часто отправляются в ночные сафари или утренние прогулки к водопаду. Вокруг парка расположены отели, фермы, рестораны, винодельни и парки развлечений, что делает этот регион удобным и для путешествий с детьми.

Аюттхая и Сукхотай

Две бывшие столицы Сиама – Аюттхая (XIV–XVIII вв.) и Сукхотай (XIII–XIV вв.) – чрезвычайно ценные исторические объекты, оба занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Аюттхая – это город с более чем 400 руинными храмами, каналами и древними статуями Будды. Здесь удобно передвигаться на велосипеде или лодке, исследуя спокойные аллеи и парки. Сукхотай – более компактный и спокойный, идеально подходит для неспешного изучения истории. Он привлекает меньше туристов, поэтому позволяет побыть наедине с впечатляющими достопримечательностями. До Аюттхаи удобно добраться на поезде или лодке из Бангкока (примерно 1 час). В Сукхотая – на самолете, автобусе или авто.

Район Золотого Треугольника

Район Золотого треугольника, где встречаются Таиланд, Лаос и Мьянма, давно превратился в туристический центр для тех, кто стремится к природе, подлинности и тишине. Здесь можно отправиться на трекинг, прокатиться на мотоцикле или велосипеде по горным дорогам, поплавать на лодке по Меконгу или переночевать в экотаборе со слонами.

Чианграй, более спокойный город неподалеку, стоит посещение хотя бы ради Белого храма Ват Ронг Кхун – современного произведения искусства с поразительными деталями и глубоким символизмом. От Чианграя до Золотого треугольника – примерно 1,5 часа. Можно добраться на такси или автобусом.

Ко Самуи

Ко Самуи – островная мечта: бирюзовые воды, зеленые холмы, пальмы, белый песок. Здесь можно как уединиться, так и насладиться активным отдыхом. Снорклинг, дайвинг, каякинг, морские прогулки к островам национального парка Анг Тонг, релакс в СПА-комплексах, ночные рынки, йога-ретриты – все это делает Самуи универсальным курортом.

Лучший период для посещения – с декабря по август. В сентябре-ноябре возможны сильные дожди.

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