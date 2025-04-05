Красный, зеленый или белый: куда какой лук добавлять

Лук – это один из самых распространенных ингредиентов в кулинарии, но не все знают, что разные его виды имеют свои особенности. Неправильный выбор может повлиять на вкус блюда и изменить его консистенцию. Красный, белый, желтый, зеленый или шалот – каждый вид подходит для определенных способов приготовления.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, какой лук куда добавлять, чтобы получить наилучший вкус. Некоторые сорта лучше использовать в сыром виде, другие – для запекания или жарки.

Желтый лук – универсальное основание

Желтый лук – это самый распространенный вид, который считается универсальным в кулинарии. Она имеет насыщенный вкус и после термической обработки становится сладковатой. Идеально подходит для приготовления супов, тушеных блюд, запекания и зажарки. Именно из нее готовят традиционный французский луковый суп. Прекрасно сочетается с мясом, грибами, картофелем, томатными соусами.

Красный лук – для свежих салатов и маринадов

Красный лук имеет яркий цвет и менее резкий вкус, чем желтый. Лучше всего подходит для употребления в сыром виде. Используется в салатах, сэндвичах, тако, шаурме. Хорошо сочетается со свеклой, помидорами, фетой, уксусом и оливковым маслом. Некоторые сорта, например имеют сладковатый вкус и не нуждаются в дополнительной обработке.

Белый лук – нежный и деликатный

Белый лук имеет более мягкий вкус и менее острый по сравнению с другими видами. Используется в мексиканских блюдах, таких как гуакамоле и сальса. Прекрасно подходит для соусов и маринадов. Сочетается с авокадо, лаймом, кинзой, острыми приправами.

Лук-шалот – изысканный

Шалот имеет сладковатый вкус и нежную текстуру. Используется на высокой кухне и идеально подходит для соусов, сливочных заправок. Прекрасно сочетается с рыбой, яйцами пашот, сливочными соусами, вином.

Лук-порей – мягкий вкус для запекания

Порей имеет нежный вкус, но его не стоит есть сырым, потому что у него может быть землистый привкус. Идеально подходит для запекания, жарки, тушения. Сочетается с картофелем, сливками, беконом, сыром, курицей.

Зеленый лук – свежесть и аромат

Зеленый лук идеальный для украшения блюд и добавления свежего вкуса. Лучше всего использовать в сыром виде. Используется в супах, лапше, рисовых блюдах, омлетах. В азиатской кухне ее добавляют в соусы и поливают горячим маслом для усиления вкуса.

Какой лук не стоит готовить долго

Некоторые виды лука теряют вкусовые качества после длительной термической обработки:

Красный и белый лук – не рекомендуется долго жарить, потому что они могут стать слишком мягкими и потерять аромат.

Зеленый лук – не стоит варить, ведь он может стать скользким.

Лук-порей – лучше запекать или тушить, а не употреблять сырым из-за его специфического привкуса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: