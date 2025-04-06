Совершенно не ягода! Неожиданный факт о клубнике удивил сеть

Клубника – один из самых популярных фруктов, славящийся своим сочным и сладким вкусом. Но, как оказалось, некоторые люди только сейчас начинают понимать, что это за плод.

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В видео, опубликованном в TikTok, пользовательница по имени Джианна поделилась своим шоком, когда обнаружила, что клубника вообще не является ягодой, хотя большинство привыкло ее так называть.

В комментариях под этим видео многие пользователи также выразили свое искреннее удивление и спросили: "Так что же тогда это, как не ягода?".

Ответ достаточно прост. Как объясняют ботаники, ягоды должны иметь только одну завязь, но такие фрукты, как клубника, имеют более одной завязи, поэтому ботаники обозначают их как псевдокарпий или ложные плоды.

Поэтому по всем признакам ботанически клубника – это совокупный фрукт.

Технически ягода — это мясистый плод, но она должна быть без косточки, как абрикосы, сливы или персики, и происходить из одного цветка только с одной завязью.

Итак, как оказалось, малина и ежевика тоже не ягоды. Но при этом огурцы и киви как раз являются ягодами.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить клубнику после зимы.

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