Эти красители точно есть в вашей морозилке: как покрасить яйца в розовый и фиолетовый

Если использование ромашки, моркови и луковой шелухи для окрашивания яиц на Пасху – это всем известный прием, то другие натуральные красители все же не столь распространенные.

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И зря, ведь они могут давать красивый, как разовый цвет и не нуждаются в вложении больших средств. Итак, если у вас в морозилке остались запасы ягод, пришло время использовать их. Как покрасить яйца в розовый и фиолетовый цвета натуральными продуктами, рассказывает OBOZ.UA.

Как получить розовый, сиреневый, фиолетовый цвета.

В эти цвета яйца окрасят чернику, малину, смородин, вишню, виноград. Каждая ягода дает свой оттенок. Свежие и замороженные ягоды окрашивают ярче, но можно сварить яйца и с вареньем. Натуральный сок лучше подогреть и замочить на нем уже отварные яйца.

Самый действенный из ягодных красителей – черника. Красят и свежезамороженные ягоды, и варенье. Оттенки от сиреневого до фиолетового.

Для получения розовых пасхальных яиц возьмите свеклу. Красить можно и настоем, и отваром.

Настой: свеклу натереть на большой терке и залить водой – 0,3 литра. Добавляем две столовых ложки уксуса. Через полчаса сливаем настой и опускаем в него только что сваренные яйца. Уже через 10-15 минут пасхальные яйца приобретают нежный розовый оттенок.

Отвар: натертую свеклу заливаем водой (чтобы чуть-чуть покрывала), добавляем 2 столовые ложки уксуса и ставим на 5 минут на маленький огонь. Сцеживаем отвар и погружаем в него вареные яйца. Имеем розовые пасхальные яйца с сиреневым оттенком.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выкрасить яйца на Пасху с детьми.

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