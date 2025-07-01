Почти нет туристов: в сети назвали самый красивый город Испании

Испания уже давно привлекает туристов живописными городами и солнечными пляжами. Однако большинство известных направлений переполнены туристами, особенно в летний сезон. Тем, кто ищет более спокойного отдыха, стоит обратить внимание на менее популярные, но не менее очаровательные места.

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Одним из таких считается средневековый городок Альбаррасин. Он остается малоизвестным для иностранных путешественников, хотя уже получил звание самого красивого села страны, отмечает Express.

Альбаррасин расположен в регионе Арагон, на востоке Испании. В 2018 году его признали самым красивым населенным пунктом по версии испанского издания El País. Городок поражает своими розовыми домами, узкими мощеными улочками и аутентичным средневековым видом. Это место как будто сошло со страниц сказки, и несмотря на это, пока остается в стороне от основных туристических маршрутов.

Хотя Альбаррасин мало известен за пределами Испании, для местных он является популярным направлением в летний период. Арагон, регион, где расположен город, в 2024 году принял более четырех миллионов туристов, из которых 12% — иностранцы. Подавляющее большинство гостей приезжали из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Португалии. В отличие от переполненных курортов, Арагон заинтересован в увеличении потока туристов, чтобы поддержать местную экономику.

Среди главных архитектурных изюминок города — кафедральный собор Сальвадор XVI века, исторические стены и башня Торре-дель-Андадор, с которой открывается панорамный вид на окрестности. Улицы Альбаррасина украшены домами с деревянными балконами, а окружающие горы привлекают не только фотографов, но и любителей активного отдыха и скалолазания.

Кроме пейзажей, городу есть чем удивить и гастрономически. Здесь готовят традиционные блюда из местных продуктов, в частности рагу из кролика, блюда из баранины, жареную форель и десерт альмохабанас. В местных барах можно попробовать как классические тапасы, так и современную интерпретацию испанской кухни.

Несмотря на языковой барьер — большинство местных разговаривают исключительно на испанском — Альбаррасин очаровывает своей искренностью и тишиной. Его атмосфера подходит тем, кто ищет спокойного отдыха среди природы, истории и аутентичности.

На OBOZ.UA вы найдете четыре удачных для туризма направления в Испании.

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