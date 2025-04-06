Звезды от него в восторге: маникюр стилет стал трендом 2025 года

Стилет – форма ногтей, сочетающая и элегантность, дерзость и художественное пространство для креатива. Этот тренд стремительно покоряет подиумы и соцсети. Рианна, Билли Айлиш, Карди Би, Megan Thee Stallion – все они выбрали именно стилетные ногти как средство самовыражения и модного вызова.

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Теперь этот тренд увлекает и обычных модниц, стремящихся к яркому стилю и индивидуальности. Детали рассказало издание Glamour.

Что такое форма стилет

Форма "стилет" – это длинный, заостренный кончик, визуально напоминающий каблук-шпильку. Она не только выглядит эффектно, но и дает максимум простора для нейл-арта: стразы, узоры, градиенты, 3D-элементы – похоже на настоящее искусство.

"Этот маникюр женственный, но в то же время яркий. Он всегда заявляет о себе", – рассказала Лили Нгуен, известная nail-мастер и основатель салона Labo Beauté.

Стилет создают либо путем обтачивания ногтей в заостренную форму, либо посредством наращивания гелем или акрилом. Обычно выбирают именно наращенные – они обеспечивают крепкость и долговечность, без риска ломкости.

Стилет vs. миндаль: в чем разница

Многие путают стилетные ногти с миндалевидными, но разница между ними – существенная. Если миндаль – это мягкая, естественная закругленность, то стилет – аккуратная, отточенная и остроконечная форма, настоящая геометрия моды.

Кому подходит форма стилет

Этот маникюр выглядит идеально на узких ногтях, визуально удлиняя пальцы и делая руки более изящными. Он особенно эффектен для вечернего образа, фотосессии, красных дорожек. Но и в обыденной жизни его можно адаптировать.

"Это идеальное полотно. Форма стилет – как чистое полотно для художника", – прокомментировала мастер Ханна Ли из бренда Sally Hansen.

Форма "стилет" – идеальна для креатива. Самые модные решения 2025 года:

Хромированный блеск – футуристический эффект с металлическим оттенком.

Nude-градиенты – сочетание прозрачного и бежевого.

Цветочные мотивы – миниатюрные цветы, листья, натуральные текстуры.

Стразы и жемчуг – glamour-эффект, напоминающий о моде 2000-х.

3D nail-art – объемные капли, прозрачные вставки, неоновые структуры.

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