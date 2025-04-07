Самая вкусная и бюджетная намазка из сала с чесноком, паприкой и зеленью: готовится 10 минут

Сало – очень бюджетный, но при этом вкусный и главное – полезный продукт, который практически всегда добавляют в мясные блюда для сочности, например, в котлеты. А еще из сала получатся очень вкусные намазки с разными вкусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной домашней намазки из сала.

Ингредиенты:

сало

укроп

чеснок

соль, перец

паприка

Способ приготовления:

1. Сало измельчаем через мясорубку или блендер.

2. Делим на три части.

3. В первую добавляем сладкую паприку и черный перец. Во вторую – чеснок. В третью – измельченную свежую зелень.

4. Форму укрываем пленкой. Выкладываем сало послойно в форму и в морозилку на час.

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