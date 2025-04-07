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Самая вкусная и бюджетная намазка из сала с чесноком, паприкой и зеленью: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
213
Самая вкусная и бюджетная намазка из сала с чесноком, паприкой и зеленью: готовится 10 минут

Сало – очень бюджетный, но при этом вкусный и главное – полезный продукт, который практически всегда добавляют в мясные блюда для сочности, например, в котлеты. А еще из сала получатся очень вкусные намазки с разными вкусами. 

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Что приготовить из сала

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной домашней намазки из сала. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • сало 
  • укроп 
  • чеснок 
  • соль, перец
  • паприка 

Способ приготовления: 

1. Сало измельчаем через мясорубку или блендер.

Сало для намазки

2. Делим на три части.

Приготовление закуски

3. В первую добавляем сладкую паприку и черный перец. Во вторую – чеснок. В третью – измельченную свежую зелень.

Намазка из сала с разными начинками

4. Форму укрываем пленкой. Выкладываем сало послойно в форму и в морозилку на час.

Готовая намазка

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