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Самая вкусная и бюджетная намазка из сала с чесноком, паприкой и зеленью: готовится 10 минут
Сало – очень бюджетный, но при этом вкусный и главное – полезный продукт, который практически всегда добавляют в мясные блюда для сочности, например, в котлеты. А еще из сала получатся очень вкусные намазки с разными вкусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной домашней намазки из сала.
Ингредиенты:
- сало
- укроп
- чеснок
- соль, перец
- паприка
Способ приготовления:
1. Сало измельчаем через мясорубку или блендер.
2. Делим на три части.
3. В первую добавляем сладкую паприку и черный перец. Во вторую – чеснок. В третью – измельченную свежую зелень.
4. Форму укрываем пленкой. Выкладываем сало послойно в форму и в морозилку на час.
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