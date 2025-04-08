Какой праздник 8 апреля: интересные факты об этом дне

8 апреля православные верующие чтят память святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других. Именины сегодня празднуют Гаврилы, Василии, Анны, Кондраты, Веры и Марии.

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В мире отмечают Международный день детской йоги, Международный день конкурса, Международный день ромов и День доброты к юристам. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 апреля

Православный календарь

В православном календаре 8 апреля – день памяти святых апостолов от семидесяти: Иродиона, Руфа, Агава, Асинкрита, Ерма и Гермия. Эти ученики Христа не принадлежали к числу двенадцати главных апостолов, но сыграли ключевую роль в распространении христианства после Воскресения.

Согласно церковным преданиям, святой Иродион был епископом Патарской Церкви и умер мученической смертью. Святой Руфь упоминается в посланиях апостола Павла, Агава называют пророком, предсказавшим голод в Иерусалиме. Этот день – напоминание о верности, служении и силе слова, способного изменять жизнь.

Международный день детской йоги

Этот современный праздник начат с целью популяризации йоги среди детей во всем мире. Йога для детей – это не только физическая активность, но и способ научить дыханию, концентрации, эмоциональному балансу.

В этот день в школах, студиях, садах и даже онлайн-платформах организуют короткие сеансы детской йоги, интерактивные игры, упражнения на растяжку и релаксацию. Родители и учителя также привлекаются к участию, ведь общая практика – это еще и отличная форма семейного досуга.

Международный день ромов

Ежегодно 8 апреля в мире отмечается Международный день ромов – день культуры, истории и самобытности ромского народа. Дата была установлена в честь первого Всемирного ромского конгресса, состоявшегося в 1971 году в Лондоне, и призвана привлечь внимание к правам ромов, снижению дискриминации, а также поддержать их язык, традиции, музыку и искусство.

Международный день конкурса

Неофициальный, но веселый праздник, поощряющий дружеские соревнования, креативные батлы и соревновательный дух во всех сферах жизни. День конкурса – это напоминание, что здоровая конкуренция побуждает к самосовершенствованию, мотивирует к действиям и способствует развитию – как в образовании, так и в бизнесе или творчестве.

День доброты к юристам

Нетривиальный, но важный праздник, призывающий почтить работу юристов, ежедневно разрешающих сложные юридические ситуации, отстаивают права и справедливость. И хотя юристы часто являются объектами шуток и стереотипов, этот день – прекрасная возможность поблагодарить своего адвоката, нотариуса или консультанта за профессионализм и поддержку. Идея праздника – распространять понимание, что настоящая юридическая помощь – это не только законы, но и человечность, поддержка и объективность.

Исторические события 8 апреля

1093 – монахи Королевства Англия под руководством Волкелина переехали в новый храм – Винчестерский собор – в то время один из основных храмов Британии.

1709 – заключен трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII.

1783 – Екатерина II издала манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российское государство".

1904 – Великобритания и Франция подписали соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), окончившее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями.

1906 – во Франкфурте зафиксирована первая смерть от болезни Альцгеймера.

1944 – советские войска начали Крымскую операцию.

1962 – на референдуме французы одобрили Эвианские соглашения, предоставлявшие независимость Алжиру.

1986 – Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово "перестройка".

1988 – СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

1990 – над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

1992 – сербская община в Боснии провозгласила о создании независимой республики.

1999 – Ирак отверг предложения ООН по продлению инспекций иракских стратегических объектов.

2005 – похороны Папы Римского Иоанна Павла II, ставшего самым массовым церемониальным событием в истории человечества.

2014 – начало активных боев за Луганский аэропорт во время войны на востоке Украины

2022 – российские войска попали ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу города Краматорск.

Кто родился 8 апреля

1460 – Понсе де Леон, испанский путешественник, первооткрыватель Флориды.

1605 – Филипп IV Красивый, король Испании и Португалии.

1692 – Джузеппе Тартини, итальянский скрипач и композитор.

1817 – Шарль Браун-Секард, французский физиолог, пионер эндокринологии.

1869 – Харви Кашинг, американский врач, пионер нейрохирургии, писатель.

1886 – Николай Дмитриев, украинский геоморфолог, палеогеограф.

1938 – Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, родом из Ганы, его отец был верховным вождем племени фанте и губернатором одной из провинций страны.

1979 – Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.

В этот день умерли:

1835 – Вильгельм фон Гумбольдт, германский филолог, философ, лингвист, государственный деятель, дипломат.

1912 – Николай Пимоненко, украинский художник-живописец, член Парижского интернационального союза искусств и литературы.

1971 – Фритц фон Опель, немецкий промышленник, ракетный пионер и мотогонщик.

1973 – Пабло Пикассо, испанский художник.

1984 – Петр Капица, физик, лауреат Нобелевской премии (1978).

2013 – Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979–1990 гг., известная как "железная леди".

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.

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