Какой праздник отмечают 6 апреля: все об этом дне

Весна в разгаре, и каждый новый день приносит особые даты и события, стоит вспомнить и почтить. 6 апреля объединяются церковные традиции, профессиональные праздники и международные инициативы. Верующие чтят память святого Мефодия – одного из просветителей славян, и святого Евтихия, патриарха Константинопольского.

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В мире отмечают Международный день спорта во благо развития и мира, День геолога и Международный день асексуальности. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 апреля

Православный календарь

6 апреля церковь вспоминает святого Мефодия, одного из первоучителей славян. Вместе с братом Кириллом он осуществил большую просветительскую миссию: создал славянский алфавит, перевел Библию и богослужебные тексты на старославянский язык, заложив фундамент для развития славянской письменности и культуры.

Методий был не только духовным лидером, но и "дипломатическим мостом" между Византией и народами Центральной Европы. Его деятельность способствовала укоренению христианства среди славян и сохранению их культурной идентичности.

Также в этот день вспоминают святого Евтихия, патриарха Константинопольского VI века – выдающегося церковного деятеля, ставшего символом верности в борьбе с ересями и утверждения православного учения. Его жизнь – пример мужества, духовной силы и верности, несмотря на изгнание и преследование.

Международный день спорта во благо развития и мира

Этот день был основан Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается с 2014 года. Идея проста и глубока: спорт – это не только физическое здоровье, но мощный инструмент мира, взаимопонимания, единства. Спортивные ценности, такие как честная игра, дисциплина, равенство и взаимоуважение, могут стать основой гармоничного сожительства в обществе.

День геолога

Каждый год в первое воскресенье апреля в Украине отмечается День геолога. Праздник введен еще в 1966 году и призван почтить тех, кто исследует недра, ищет полезные ископаемые и формирует основу промышленного потенциала страны.

Международный день асексуальности

Это новый, но важный праздник, призванный повысить осведомленность об асексуальных людях – тех, кто не испытывает сексуального влечения. Впервые отмеченн в 2021 году, он направлен на борьбу с дискриминацией, стереотипами и невидимостью этой группы в обществе. День асексуальности – это часть более широкого диалога о правах человека, равенстве и принятии разнообразия.

Исторические события 6 апреля

1327 – итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою любимую Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты.

1453 – началась осада Константинополя турками-османами под командованием Мехмеда II.

1748 – в Италии обнаружены руины Помпеи.

1814 – Наполеон отрекся от престола, он был приговорен к ссылке на остров Эльба.

1818 – в Париже барон Карл Де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1869 – запатентован целлулоид.

1896 – в Афинах начались первые современные Олимпийские игры – традиционные для античной Греции соревнования, запрещенные полторы тысячи лет перед Римским императором Феодосием I и возрожденные благодаря инициативе барона Пьера де Кубертена.

1909 – Роберт Пири и Мэтью Генсон первыми в мире достигли Северного полюса.

1917 – начало работы Всеукраинского Национального конгресса.

1946 – часть Восточной Пруссии как Калининградская область вошла в состав СССР.

1950 – секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными надолго.

1992 – Microsoft представила операционную систему Windows 3.1.

1994 – начало геноцида в Руанде, после того как экстремисты сбили самолет, на борту которого находились президенты Руанды Жувеналь Габьяримана и Бурунди Сиприен Нтарьямира.

2014 – убийство россиянами Станислава Карачевского, вторая жертва российских оккупантов среди военнослужащих ВСУ в Крыму.

Кто родился 6 апреля

1483 – Рафаэль Санти, итальянский живописец, график, скульптор и архитектор эпохи Возрождения.

1810 – Филипп Генри Госсе, английский естествоиспытатель, изобретатель аквариума.

1890 – Антон Фоккер, голландский авиаконструктор, создатель германских боевых самолетов.

1920 – Эдмонд Фишер, швейцарский американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине.

1928 – Джеймс Ватсон, американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине.

1945 – Боб Марли, ямайский музыкант, популяризировавший музыку регги. 6 апреля – паспортная дата. Празднуют его день рождения 6 февраля.

1964 – Дэвид Вудард, американский писатель и дирижер.

1970 – Ирина Билык, украинская певица и композитор.

1973 – Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго".

1974 – Ли Бардуго, американская писательница.

В этот день умерли:

1199 – Ричард I Львиное Сердце, английский король.

1528 – Альбрехт Дюрер, немецкий художник эпохи Возрождения, математик и теоретик искусства.

1992 – Айзек Азимов, американский писатель, профессор биохимии Бостонского университета, один из известнейших мастеров научной фантастики.

2022 – Владимир Жириновский, российский политик.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.

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