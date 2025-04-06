УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы

Екатерина Ягович
NewsLife
3 минуты
105
Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы

Крупы – основа многих блюд, поэтому важно выбирать качественный продукт, который будет вкусным и безопасным для потребления. Нередко в магазине можно встретить крупы с примесями, старыми зернами или даже насекомыми. Чтобы этого избежать, следует знать основные правила выбора разных видов круп.

Видео дня

Подробными советами, которые помогут приобрести качественные крупы, поделилась нутрициологи Ирина Гизберхт (gizbrekht.iryna ) в Instagram. Внешний вид, запах, упаковка и срок годности – ключевые факторы, на которые следует обращать внимание.

Как выбрать гречку

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Пропаренная гречка имеет темное ядро со более светлыми гранями.
  • Зеленая гречка естественно зеленоватая, но может приобретать коричневый оттенок под воздействием света.
  • Обжаренная гречка равномерно коричневая по всей поверхности.
  • Качественные зерна имеют одинаковый размер и форму без остатков разбитых частиц.
  • Запах должен быть свежим, без плесени или посторонних ароматов.
  • Срок годности: цельнозерновая – до 20 месяцев, пробор – до 18 месяцев.

Как выбрать рис

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Прозрачная упаковка позволяет оценить качество зерен.
  • Зерна должны быть одинаковыми по форме и размеру.
  • Большое количество битых или пожелтевших зерен свидетельствует о плохом хранении.
  • В продуктах высшего качества (выше третьего сорта) не должно быть красных зерен.

Как выбрать пшено

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Цвет должен быть насыщен желтым. Бледный оттенок свидетельствует о длительном хранении.
  • Зерна должны быть целые, одинаковые по размеру.
  • Упаковка не должна содержать большое количество пыли или битых зерен.
  • Из-за содержания жиров пшено быстро портится, поэтому важно хранить его правильно.

Как выбрать булгур

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Цвет варьируется от золотисто-желтого до светло-коричневого. Чрезмерно темный оттенок может свидетельствовать о старом или передержанном продукте.
  • Зерна должны быть цельными, без примесей и пыли.
  • Мелкий булгур подходит для каш, средний – для супов, крупный – для плова.
  • Запах должен быть нейтральным, без признаков затхлости или горечи.
  • После вскрытия важно хранить в сухом месте в плотно закрытой емкости.

Как выбрать кус-кус

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Цвет равномерный, светло-желтый. Неоднородный оттенок указывает на неправильное хранение.
  • Крупа не должна содержать комочков или мусора.
  • Запах должен быть свежим, без посторонних ароматов.
  • После вскрытия следует держать в сухом месте в герметичной упаковке.

Как выбрать киноа

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Цвет зависит от сорта: белая – самая нежная, красная – более плотная, черная – с ореховым вкусом и хрустящей структурой.
  • Качественные зерна сухие, одинакового размера, без примесей.
  • Упаковка должна быть герметичной с четко указанным сроком годности.
  • Перед приготовлением киноа рекомендуется промыть, чтобы избавиться от естественной горечи.

Как выбрать овсянку

Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
  • Цвет равномерный, светло-бежевый или кремовый.
  • Большие хлопья хранят больше полезных веществ, средние варятся быстрее, мелкие подходят для мгновенного приготовления.
  • Качественный продукт не содержит шелухи, пыли или посторонних примесей.
  • Запах должен быть лёгким, ореховым, без затхлости.
  • Хранить в сухом месте во избежание появления насекомых.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: