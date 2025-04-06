Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы

Крупы – основа многих блюд, поэтому важно выбирать качественный продукт, который будет вкусным и безопасным для потребления. Нередко в магазине можно встретить крупы с примесями, старыми зернами или даже насекомыми. Чтобы этого избежать, следует знать основные правила выбора разных видов круп.

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Подробными советами, которые помогут приобрести качественные крупы, поделилась нутрициологи Ирина Гизберхт (gizbrekht.iryna ) в Instagram. Внешний вид, запах, упаковка и срок годности – ключевые факторы, на которые следует обращать внимание.

Как выбрать гречку

Пропаренная гречка имеет темное ядро со более светлыми гранями.

Зеленая гречка естественно зеленоватая, но может приобретать коричневый оттенок под воздействием света.

Обжаренная гречка равномерно коричневая по всей поверхности.

Качественные зерна имеют одинаковый размер и форму без остатков разбитых частиц.

Запах должен быть свежим, без плесени или посторонних ароматов.

Срок годности: цельнозерновая – до 20 месяцев, пробор – до 18 месяцев.

Как выбрать рис

Прозрачная упаковка позволяет оценить качество зерен.

Зерна должны быть одинаковыми по форме и размеру.

Большое количество битых или пожелтевших зерен свидетельствует о плохом хранении.

В продуктах высшего качества (выше третьего сорта) не должно быть красных зерен.

Как выбрать пшено

Цвет должен быть насыщен желтым. Бледный оттенок свидетельствует о длительном хранении.

Зерна должны быть целые, одинаковые по размеру.

Упаковка не должна содержать большое количество пыли или битых зерен.

Из-за содержания жиров пшено быстро портится, поэтому важно хранить его правильно.

Как выбрать булгур

Цвет варьируется от золотисто-желтого до светло-коричневого. Чрезмерно темный оттенок может свидетельствовать о старом или передержанном продукте.

Зерна должны быть цельными, без примесей и пыли.

Мелкий булгур подходит для каш, средний – для супов, крупный – для плова.

Запах должен быть нейтральным, без признаков затхлости или горечи.

После вскрытия важно хранить в сухом месте в плотно закрытой емкости.

Как выбрать кус-кус

Цвет равномерный, светло-желтый. Неоднородный оттенок указывает на неправильное хранение.

Крупа не должна содержать комочков или мусора.

Запах должен быть свежим, без посторонних ароматов.

После вскрытия следует держать в сухом месте в герметичной упаковке.

Как выбрать киноа

Цвет зависит от сорта: белая – самая нежная, красная – более плотная, черная – с ореховым вкусом и хрустящей структурой.

Качественные зерна сухие, одинакового размера, без примесей.

Упаковка должна быть герметичной с четко указанным сроком годности.

Перед приготовлением киноа рекомендуется промыть, чтобы избавиться от естественной горечи.

Как выбрать овсянку

Цвет равномерный, светло-бежевый или кремовый.

Большие хлопья хранят больше полезных веществ, средние варятся быстрее, мелкие подходят для мгновенного приготовления.

Качественный продукт не содержит шелухи, пыли или посторонних примесей.

Запах должен быть лёгким, ореховым, без затхлости.

Хранить в сухом месте во избежание появления насекомых.

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