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Как правильно выбирать крупы, чтобы не попасть на испорченные: полезные советы
Крупы – основа многих блюд, поэтому важно выбирать качественный продукт, который будет вкусным и безопасным для потребления. Нередко в магазине можно встретить крупы с примесями, старыми зернами или даже насекомыми. Чтобы этого избежать, следует знать основные правила выбора разных видов круп.
Подробными советами, которые помогут приобрести качественные крупы, поделилась нутрициологи Ирина Гизберхт (gizbrekht.iryna ) в Instagram. Внешний вид, запах, упаковка и срок годности – ключевые факторы, на которые следует обращать внимание.
Как выбрать гречку
- Пропаренная гречка имеет темное ядро со более светлыми гранями.
- Зеленая гречка естественно зеленоватая, но может приобретать коричневый оттенок под воздействием света.
- Обжаренная гречка равномерно коричневая по всей поверхности.
- Качественные зерна имеют одинаковый размер и форму без остатков разбитых частиц.
- Запах должен быть свежим, без плесени или посторонних ароматов.
- Срок годности: цельнозерновая – до 20 месяцев, пробор – до 18 месяцев.
Как выбрать рис
- Прозрачная упаковка позволяет оценить качество зерен.
- Зерна должны быть одинаковыми по форме и размеру.
- Большое количество битых или пожелтевших зерен свидетельствует о плохом хранении.
- В продуктах высшего качества (выше третьего сорта) не должно быть красных зерен.
Как выбрать пшено
- Цвет должен быть насыщен желтым. Бледный оттенок свидетельствует о длительном хранении.
- Зерна должны быть целые, одинаковые по размеру.
- Упаковка не должна содержать большое количество пыли или битых зерен.
- Из-за содержания жиров пшено быстро портится, поэтому важно хранить его правильно.
Как выбрать булгур
- Цвет варьируется от золотисто-желтого до светло-коричневого. Чрезмерно темный оттенок может свидетельствовать о старом или передержанном продукте.
- Зерна должны быть цельными, без примесей и пыли.
- Мелкий булгур подходит для каш, средний – для супов, крупный – для плова.
- Запах должен быть нейтральным, без признаков затхлости или горечи.
- После вскрытия важно хранить в сухом месте в плотно закрытой емкости.
Как выбрать кус-кус
- Цвет равномерный, светло-желтый. Неоднородный оттенок указывает на неправильное хранение.
- Крупа не должна содержать комочков или мусора.
- Запах должен быть свежим, без посторонних ароматов.
- После вскрытия следует держать в сухом месте в герметичной упаковке.
Как выбрать киноа
- Цвет зависит от сорта: белая – самая нежная, красная – более плотная, черная – с ореховым вкусом и хрустящей структурой.
- Качественные зерна сухие, одинакового размера, без примесей.
- Упаковка должна быть герметичной с четко указанным сроком годности.
- Перед приготовлением киноа рекомендуется промыть, чтобы избавиться от естественной горечи.
Как выбрать овсянку
- Цвет равномерный, светло-бежевый или кремовый.
- Большие хлопья хранят больше полезных веществ, средние варятся быстрее, мелкие подходят для мгновенного приготовления.
- Качественный продукт не содержит шелухи, пыли или посторонних примесей.
- Запах должен быть лёгким, ореховым, без затхлости.
- Хранить в сухом месте во избежание появления насекомых.
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