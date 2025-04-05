Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов
Из лаваша можно приготовить и довольно простые блюда, и даже изысканные. При этом, в приготовлении они будут максимально элементарные. Уже совсем скоро Пасха, поэтому удачной идеей будет сделать вкусный закусочный рулет из такого основания.
Идея приготовления закусочного рулета с курицей и грибами из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Такое блюдо точно оценят все.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- вареное куриное филе – 1 шт.
- жареные грибы – 250 г
- твердый сыр – 150 г;
- чеснок – 1-2 зубчика
- майонез – 2-3 ст.л.
- яйцо – 1 шт. (для смазывания)
- кунжут – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Соединить вареное куриное филе, жареные грибы, натертый сыр, чеснок, майонез.
2. Добавить соль и перец.
3. Выложить начинку на квадратный лаваш.
4. Свернуть рулетом.
5. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
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