Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

Из лаваша можно приготовить и довольно простые блюда, и даже изысканные. При этом, в приготовлении они будут максимально элементарные. Уже совсем скоро Пасха, поэтому удачной идеей будет сделать вкусный закусочный рулет из такого основания.

Видео дня

Идея приготовления закусочного рулета с курицей и грибами из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Такое блюдо точно оценят все.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

вареное куриное филе – 1 шт.

жареные грибы – 250 г

твердый сыр – 150 г;

чеснок – 1-2 зубчика

майонез – 2-3 ст.л.

яйцо – 1 шт. (для смазывания)

кунжут – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Соединить вареное куриное филе, жареные грибы, натертый сыр, чеснок, майонез.

2. Добавить соль и перец.

3. Выложить начинку на квадратный лаваш.

4. Свернуть рулетом.

5. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: