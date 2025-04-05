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Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
270
Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

Из лаваша можно приготовить и довольно простые блюда, и даже изысканные. При этом, в приготовлении они будут максимально элементарные. Уже совсем скоро Пасха, поэтому удачной идеей будет сделать вкусный закусочный рулет из такого основания.

Видео дня

Идея приготовления закусочного рулета с курицей и грибами из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Такое блюдо точно оценят все.

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт.
  • вареное куриное филе – 1 шт.
  • жареные грибы – 250 г
  • твердый сыр – 150 г;
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • яйцо – 1 шт. (для смазывания)
  • кунжут – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

1. Соединить вареное куриное филе, жареные грибы, натертый сыр, чеснок, майонез.

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

2. Добавить соль и перец.

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

3. Выложить начинку на квадратный лаваш.

4. Свернуть рулетом.

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

5. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Закусочный рулет из лаваша на Пасхальный стол: приготовьте начинку из курицы и грибов

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