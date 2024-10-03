Кто сыграет главные роли в новом экшене от Marvel 'Громовержцы': что известно о фильме

На днях вышел официальный украинский трейлер нового фильма Marvel "Громовержцы" – супергеройского экшена о команде неудачников во главе с депрессивной киллершей Еленой Беловой. Выход на большие экраны в Украине намечен на 5 мая 2025 года.

Видео дня

По сюжету фильма команда злодеев отправляется на миссии по приказу правительства США. О том, кто сыграет главные роли, а также о прочих интересных фактах читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о фильме "Громовержцы"

Marvel Studios начала предлагать создание команды "Громовержцы" в рамках "Кинематографической вселенной Marvel" (КВМ) еще в 2021 году.

О том, что проект находится в разработке, стало известно в июне 2022 года, тогда же были назначены режиссер фильма – Джейк Шрейер (известный по своему фильму "Робот и Фрэнк") и сценарист – Эрик Пирсон, ранее уже работавший с Marvel Studios.

Продюсерами, в частности, выступили Кэвин Файги и Скарлетт Йоханссон.

Съемки начались в 2023 году, местом были выбраны Юта и Атланта (Джорджия).

"Громовержцы" – 36-я по счету кинокартина в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel" и часть Пятой фазы КВМ.

Первоначально релиз был запланирован на 26 июля, на 20 декабря 2024 и на 25 июля 2025 года. Теперь известно, что показ "Громовержцев" в кинотеатрах, в том числе и Украины, стартует 5 мая 2025 года.

О чем фильм "Громовержцы"

По сюжету фильма команда антигероев отправляется на миссии по приказу американского правительства.

Концепция "Громовержцев" напоминает "Грязную дюжину" или "Отряд самоубийц" от DC, где команда неудачников супергероев (или злодеев) отправляется на опасные задачи, которые им назначают власти.

Кто сыграет главные роли

Главную героиню – депрессивную киллершу Елену Белову – играет Флоренс Пью. Кроме того, "Громовержцы" возвращают на экран таких известных персонажей Marvel:

– Баки Барнс – Себастиан Стэн,

– Красный Часовой – Дэвид Гарбор,

– Джон Уокер – Вайатт Рассел,

– Смотритель – Ольга Куриленко,

– Призрак – Ханна Джон-Кеймен,

– Валентина Аллегра де Фонтейн – Джулия Луис-Дрейфус.

Другие персонажи фильма:

– Харрисон Форд – Таддеус Росс,

– Льюис Пуллман – Роберт Рейнольдс / Страж,

– Рейчел Вайс – Мелина Востокова,

– Лоренс Фишберн – Билл Фостер.

Роль в фильме также получила Джеральдин Висванатан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно смотреть фильмы Marvel, чтобы понять все нюансы сюжетов. В конце 2024 года выйдет еще одна новинка киностудии – "Веном: Последний танец".