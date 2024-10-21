Кто здесь босс? Головоломка с неочевидной разгадкой

Головоломки – форма интеллектуальных задач, проверяющих критическое мышление и умение быстро решать поставленные задачи. Ученые доказали, что регулярные мозговые тренировки в длительной перспективе снижают риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

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Предлагаем проверить себя быстрым тестом. Внимательно посмотрите на рисунок и попробуйте быстро определить, кто здесь босс.

Не обязательно тратить время и усилия на сложные математические головоломки. Визуальные экспресс-тесты при регулярном их выполнении – не менее эффективны. Головоломки улучшают интеллект, концентрацию и внимательность.

Наиболее распространенные задачи включают поиск ошибки, разгадывание кода или обнаружение скрытого объекта на изображении.

Регулярное выполнение таких задач улучшает работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе за когнитивные навыки. Именно поэтому ошибочно считать головоломки обычными детскими игрушками. Мозговые тренировки полезны, вне зависимости от возраста.

На картинке мы видим трех мужчин в комнате. Все они вовлечены в дискуссию. Один из трех мужчин – руководитель компании – у вас есть 5 секунд, чтобы найти его.

Эта картинка-пазл проверит вашу внимательность и смекалку.

Удалось ли вам быстро найти разгадку?

Правильный ответ – ниже.

Босс – третий парень в белой рубашке и черных брюках, поскольку он оставил свой пиджак на кресле.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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