Куда ехать в июле: лучшие направления для отпуска в Европе

Июль традиционно считается пиком туристического сезона, когда многие стремятся отправиться в отпуск. Однако это также означает, что популярные направления могут быть переполнены туристами, а цены - завышены.

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К счастью, существуют отличные альтернативы, предлагающие не менее увлекательный отдых, но с меньшими толпами и более приятными ценами. От побережья Уэльса до дальних уголков Восточной Африки, OBOZ.UA предлагает варианты, которые позволят вам насладиться летним отпуском без лишних хлопот, предлагая уникальные впечатления и возможность избежать летней жары.

Менорка, Испания

Этот живописный остров сохраняет свою аутентичность благодаря статусу биосферного заповедника ЮНЕСКО. Здесь спокойные пляжи, чистое море и отличные маршруты для прогулок вдоль побережья. Менорка - это место для тех, кто хочет убежать от толпы и насладиться природой.

Нант, Франция

Нант - культурная жемчужина северо-западной Франции, которую часто обходят стороной. Город идеально подходит для летних прогулок, посещения фестивалей и бесплатного художественного маршрута Le Voyage à Nantes. Кроме того, здесь комфортная температура - около 24°C в июле.

Калабрия, Италия

Южная Италия привлекает не только пляжами, но и романтическими деревнями и горными пейзажами. Калабрия - это место, где можно совместить отдых на море с исследованием исторических памятников и вкусными итальянскими десертами. Здесь гораздо меньше туристов, чем в соседней Сицилии.

Рейкьявик, Исландия

Несмотря на прохладные температуры (до 13°C), июль - лучшее время для путешествий по Исландии. Длинные светлые дни позволяют исследовать гейзеры, водопады и вулканы. А еще можно наблюдать за птицами тупиками или расслабиться в горячих источниках под открытым небом.

Пембрукшир, Уэльс

Этот уголок Великобритании очаровывает диким побережьем и уютными городками. В июле здесь лучшая погода для прогулок вдоль скал, визитов на пляжи или исследования старинных городков, таких как Тенби. Особого внимания заслуживает бухта Барафандл-Бей.

Норт-Уист, Шотландия

Этот остров Внешних Гебридов - настоящий рай для любителей дикой природы и спокойствия. В июле здесь расцветают полевые цветы, а вечера длинные и сказочные. Это прекрасное место для наблюдения за птицами, или прогулок.

Новая Шотландия, Канада

Если хочется почувствовать дух Атлантики - отправляйтесь в Новую Шотландию. Июль здесь - пора фестивалей, теплой погоды и живописных прибрежных пейзажей. Особенно стоит увидеть маяк в бухте Пегги и попробовать морепродукты на местных рынках.

Кения, Восточная Африка

Для тех, кто жаждет приключений, июль - идеальное время для сафари в Кении. Здесь проходит Великая миграция - захватывающее природное явление, когда тысячи животных пересекают саванны. Наблюдать за этим зрелищем можно в Национальном заповеднике Масаи-Мара.

Эти направления позволяют насладиться июльским отпуском в собственном стиле - от пляжного релакса до диких приключений. Выбирайте то, что вам по душе, и отправляйтесь в путешествие, которое точно не забудете.

OBOZ.UA предлагает узнать, чем особенный летний отдых в Африке.

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