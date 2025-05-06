Куда перейти после закрытия Skype: лучшие альтернативы для видеосвязи в 2025 году

С 5 мая прекратил свое существование мессенджер Skype, который стал пионером на рынке не только онлайн-общения, но и предложил своим пользователям бесплатную видеосвязь. Пока эксперты обсуждают роль Skype в развитии интернета, пользователи размышляют, что бы могло заменить популярное приложение.

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Несколько интересных альтернатив предложило издание Tech Crunch. Все программы предлагают бесплатную связь и групповые видеозвонки.

Microsoft Teams

Это сервис, на котором решила сосредоточиться компания Microsoft, которая владела Skype. Teams предлагает похожие функции, которые включают индивидуальные и групповые звонки, обмен сообщениями и пересылку файлов. В то время как Skype изначально был разработан для небольших групп (до 20 участников) и частного использования, Teams больше ориентирован на бизнес и дает возможность подключать к одному звонку до 10 000 участников. Он также поставляется с расширенными функциями безопасности и различными интеграциями, такими как Evernote, OneDrive, Office 365, Salesforce, SharePoint, Trello и другими. Teams доступен на Android, iOS, Mac, ПК и в браузерной форме.

Google Meet

Очевидным преимуществом использования Google Meet является то, что он доступен бесплатно и используется с учетной записью Google, которая есть у большого количества пользователей интернета. Именно поэтому переход на эту платформу будет достаточно простым. Программа позволяет проводить встречи с участием до 100 человек, делать записи этих встреч, делиться экранами и многое другое. Недостатком бесплатного плана является то, что если во встрече участвует более трех человек, то действует ограничение по времени в 60 минут. Компании могут приобрести план Google Workspace, который предусматривает наличие до 25 соорганизаторов встречи, разделение участников на более мелкие комнаты, создание опросов, настройку сеанса вопросов и ответов, прямую трансляция на YouTube и многое другое.

Zoom

Zoom является еще одним популярным инструментом для веб-конференций. Он предлагает несколько полезных функций, включая возможность привлекать до 100 участников и общаться как в закрытых, так и в публичных группах. Кроме того, сервис имеет такие инструменты, как заметки, доска и возможности совместного использования экрана. Пользователи также могут записывать встречи и получать доступ к стенограммам. Недостатком является 40-минутный лимит времени на встречу для пользователей бесплатного плана. Платные пользователи имеют доступ к AI Companion от Zoom, который включает возможность подводить итоги встреч и задавать вопросы о транскрибированных встречах.

Webex

Webex, инструмент для видеоконференций, принадлежащий Cisco. Он предлагает аналогичные своим конкурентам возможности. Например, он имеет такие функции, как совместное использование экрана, возможность записи сеансов, возможность использования доски и многое другое. Бесплатный план предусматривает привлечение до 100 участников на встречу, а также 40-минутное ограничение времени. Платные планы позволяют подключать больше участников - чем дороже подписка, тем больше возможности.

Discord

Изначально Discord был разработан как чат-платформа для геймеров, но он также может быть альтернативой Skype для личного использования или для небольших команд. Тем не менее, он не рекомендуется для больших компаний, поскольку ограничивает звонки участием 25 человек. С другой стороны, Discord предлагает неограниченную продолжительность встреч и такие функции, как совместное использование экрана, возможность записи встреч и комнаты для обсуждения. Платные подписки стоят 5 и 10 долларов в месяц, что делает платформу одним из самых доступных вариантов в зависимости от потребностей пользователей.

Slack

Хотя Slack, возможно, не является идеальным для официально запланированных встреч с большими группами, он может быть эффективным для спонтанных встреч в командных чатах. Функция Huddle в Slack позволяет пользователям легко переходить от обсуждения чата к неформальному аудио- или видеозвонку с коллегами. В бесплатном плане Huddles может вместить только двух человек, тогда как платные планы (стоимостью 7 долларов в месяц или 12 долларов в месяц) позволяют вместить до 50 человек.

Signal

Signal, приложение для зашифрованного обмена сообщениями, предоставляет функции групповых видеозвонков с 2020 года и может вместить до 50 участников в одном звонке. Хотя он не является прямым конкурентом Skype, мессенджер позволяет пользователям делиться ссылками для звонков, что позволяет им просто отправлять ссылки другим, а не создавать группу, как это делают Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Примечательно, что Signal можно использовать бесплатно.

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