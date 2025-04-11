Куда податься вместо Барселоны: выгодная альтернатива

По прогнозам, летом европейский туризм столкнется с новыми вызовами. Из-за роста количества туристов, перегруженной инфраструктуры и все более громких протестов местных жителей, популярные направления уже не кажутся такими гостеприимными.

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Особенно это касается Испании – в частности, Барселоны, где ситуация в последние годы обострилась. Издание Express рассказало об интересной и увлекательной альтернативе столице Каталонии.

Протесты в Барселоне

В 2023 году Барселона стала эпицентром протестов против массового туризма. Местные жители неоднократно устраивали демонстрации, оставляли на стенах граффити "Go home" и даже обливали туристов водяными пистолетами. Власти отреагировали новыми ограничениями: запретом краткосрочной аренды, повышением туристических налогов и введением обязательной регистрации посетителей во время заселения.

В Каталонии туристический сбор теперь составляет 7 евро в сутки, а дополнительный налог в Барселоне составляет еще 4 евро. Все это заставляет многих путешественников пересмотреть свои планы.

Валенсия – выгодная альтернатива

Если вы ищете более спокойный, радушный и доступный вариант – обратите внимание на Валенсию. Это третий по размеру город Испании, объединяющий историческую архитектуру, современную инфраструктуру, великолепные пляжи и комфортную атмосферу. И главное – Валенсия не перегружена туристами так, как Барселона.

По данным британского потребительского рейтинга Which, Валенсия опередила Барселону по таким критериям как безопасность, гостеприимство, стоимость услуг и общее впечатление. Город получил высокие оценки за привлекательность, туристические объекты и качество отдыха.

Что посмотреть в Валенсии

Валенсия предлагает широкий спектр интересных мест для туристов. Центральный рынок – один из старейших и крупнейших рынков Европы, где можно ощутить местную гастрономическую культуру.

Обязательно стоит посетить исторический готический квартал, где расположен собор Валенсии, с элементами разных архитектурных стилей.

Любителей пляжного отдыха город привлекает широкой береговой линией с песчаными пляжами, многие из которых отмечены Голубым флагом за экологическую чистоту и безопасность. Среди самых известных – пляжи Норте-де-Пеньискола, Рако-де-Мар в Канет-де-Беренгер, Ауир в Гандии и Терранова в Оливе.

Как добраться

Валенсия имеет свой международный аэропорт Манисес, который принимает прямые рейсы из многих европейских городов.

Избегая толпы и завышенных цен Барселоны, вы получите не меньше впечатлений в Валенсии – городе, сочетающем атмосферу Средиземноморья, историю, комфорт и доступность. Это оптимальный выбор для тех, кто хочет насладиться отдыхом без стресса и лишних трат.

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