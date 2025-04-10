Куда поехать, чтобы увидеть полярное сияние: лучшие направления в 2025 году

Каждый год тысячи путешественников отправляются на север в надежде увидеть волшебное явление — полярное сияние. В 2025 году шансы растут как никогда, ведь эксперты прогнозируют повышенную солнечную активность, что делает этот период идеальным для наблюдения за авроральным шоу.

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Световые волны, пляшущие на ночном небе, вызваны взаимодействием частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Результат – небесная феерия зеленых, розовых, синих и фиолетовых огней. В зависимости от географического расположения эти огни могут быть более или менее видимыми.

Итак, если северное сияние есть в вашем списке путешествий — настал идеальный момент для реализации мечты. в Lonely Planet назвали локации, которые следует посетить тем, кто хочет полюбоваться природным чудом.

Полярное сияние не появляется по расписанию, поэтому важно подготовиться. Лучшие месяцы - март и сентябрь, когда солнечная активность наиболее интенсивна. Наблюдение следует планировать на ночное время между 22:00 и 2:00, желательно подальше от городских огней и в темные ночи без полнолуния. Вебсайты, например NOAA Space Weather, и мобильные приложения помогут отследить прогнозы, однако 100% гарантии все равно нет. Терпение – ключ к успеху. И, конечно, выбирайте локации с минимальным световым загрязнением.

Где увидеть северное сияние в 2025 году

Вестфирдир в Исландии

Фербанкс, Аляска

Абиску, Швеция

Йеллоунайф, Канада

Тромсе, Норвегия

Рованиеми, Финляндия

Парк Хедлендс на озере Мичиган

Оркнейские острова, Шотландия

Кангерлуссуак, Гренландия

Где можно увидеть полярное сияние

Исландия

Северный регион Вестфирдир – настоящий рай для охотников на сияние. Благодаря небольшому количеству жителей и естественной защите от облачности, здесь можно увидеть небо во всем его темном величии. Вершина Болафьялл, возвышающаяся над городком Исафьордюр, — одно из лучших мест для ночного наблюдения. Самый благоприятный период – с конца сентября по март. И хотя столица Рейкьявика привлекает большинство туристов, настоящая магия происходит дальше на север.

Аляска

Фербанкс — город, почти идеально расположенный для наблюдения за авроральными вспышками. Здесь световое загрязнение минимальное, а дорога к замечательным наблюдательным точкам занимает считанные минуты. Сезон сияния длится с августа по апрель, но пиковые месяцы – ноябрь, декабрь и январь. Не забудьте взять с собой теплую одежду – температура может быть суровой, но впечатления того стоят.

Швеция

Абиску – это небольшой поселок в Лапландии, расположенный между двумя горами. Благодаря уникальному климату здесь образуется прозрачная "голубая дыра" в облаках, часто открывающая небо для полярного шоу, даже когда вокруг облачно. Сезон сияния длится с сентября по март. Этот регион особенно популярен среди фотографов, ищущих безупречные кадры ночного неба.

Канада

Йеллоунайф на северо-западных территориях Канады – еще одна топ-локация для наблюдения. Местные племена называют это явление "волнением неба". Статистика обнадеживающая: 98% шансов увидеть сияние в течение трехдневного пребывания. Лучшие периоды - с августа по сентябрь и с ноября по апрель. А наблюдать за ним можно прямо из теплой палатки под звездным небом.

Норвегия

Тромсе — самый большой город северной Норвегии, позволяющий увидеть северное сияние даже с городской черты. Благодаря круизам вдоль побережья или выездам в горы без светового загрязнения шансы наблюдать за этим явлением возрастают. Лучшее время для путешествия – с октября по март. Особенно популярны туры с опытными гидами, которые знают, куда отправиться в нужный момент.

Финляндия

Рованиеми – столица финской Лапландии – не только дом Санта-Клауса, но и одна из самых удобных точек для охоты на полярное сияние. Гости могут остановиться в стеклянных иглу или деревянных коттеджах прямо под открытым небом. Сезон длится с конца августа по начало весны. Атмосфера как в сказке, особенно когда над вами сверкают неоновые ленты света.

Парк темного неба в Мичигане

Парк Headlands на берегу озера Мичиган – редкий пример места в континентальной Америке, где можно увидеть сияние. Его статус Международного парка темного неба гарантирует минимальное загрязнение. Самое удачное время для посещения – с августа по апрель, с пиком в октябре и ноябре. Это отличный вариант для путешественников, которые не хотят уезжать за пределы США.

Шотландия

Оркнейские острова на севере Шотландии – это место, где древние легенды переплетаются с космическими спектаклями. Здесь полярное сияние известно как "Веселые танцоры", и хотя оно появляется не так часто, как в Скандинавии, впечатления остаются незабываемыми. Октябрь-март – лучшее время для поездки, а благодаря низкому туристическому сезону – еще и бюджетный вариант.

Гренландия

Кангерлуссуак, расположенный за Полярным кругом, почти идеально подходит для наблюдения за сиянием. Здесь более 300 ясных дней в году, а также прямые рейсы из Европы. Зимой ночи длинные, темные и безоблачные – именно то, что нужно для северного сияния. Дополнительный бонус – впечатляющая ледовая шапка, которую тоже стоит увидеть.

2025 открывает множество возможностей для наблюдения за северным сиянием. Выберите правильную локацию, подготовьтесь к холоду, вооружитесь терпением — и, возможно, вам посчастливится увидеть космическое шоу, которое помнится на всю жизнь.

OBOZ.UA рассказывал ранее еще о нескольких локациях, которые позволят любоваться северным сиянием в случае безоблачной погоды.

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